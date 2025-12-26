Atletico Madrid va schimba plachetele din fața stadionului Metropolitano, dedicate legendelor clubului.

Fanii vor decide numele căror jucători vor face parte din „Aleea Legendelor”.

Atletico Madrid a creat plachete cu numele jucătorilor care au strâns cel puțin 100 de meciuri pentru club, pe care le-au inserat în fața stadionului.

Atletico Madrid va schimba plachetele din „Aleea Legedelor”

Fanii madrilenilor au cerut clubului să modifice criteriul de acordare a plachetelor.

Astfel, Atletico Madrid a organizat un vot pentru fani, prin vor alege 20 de fotbaliști dintr-o listă de 200, care vor avea o plachetă cu numele și numărul pe „Aleea Legenedelor”.

Clubul a recomandat o serie de criterii de care să țină cont suporterii în momentul nominalizării fotbaliștilor:

„Ținând cont de diverse motive, cum ar fi meritul calitativ, valorile roșii-albe, recunoașterea și moștenirea între generații, momentele istorice petrecute și comportamentul față de clubul și fanii noștri”, s-ar arăta în mail-ul trimis de Atleco Madrid către fani, conform marca.com.

Astfel, mai multe plachete vor fi eliminate din fața arenei, printre care și cea a lui Thibaut Courtois, portarul care a evoluat 3 ani pe Metropolitano, iar, ulterior, a îmbrăcat tricoul rivalei Real Madrid.

Cei peste 150.000 de membri ai clubului pot vota până pe data de 5 ianuarie.

Jucătorii în activitate nu vor avea plachetă

Atletico Madrid a reglementat votul exclusiv pentru jucătorii retrași din activitate.

Astfel, jucători emblematici ai clubului din ultimul deceniu precum Koke, Jan Oblak sau Antoine Griezmann nu vor putea fi nominalizați de către fani, întrucât încă evoluează pentru Atletico, susține sursa menționată.

Includerea lor în „Aleea Legendelor” va putea fi realizată de club după ce vor pleca de la Atletico Madrid sau se vor retrage din activitate.

