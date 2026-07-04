Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor

Egipt s-a calificat, vineri seară, în optimile de finală ale CM 2026, după ce a trecut de Australia la penalty-uri, iar africanii au avut parte de susținere de pe alt continent.

Locuitorii din Gaza au fost surprinși în timp ce urmăreau partida din șaisprezecimi, chiar printre dărâmăturile din urma războiului.

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Egiptenii au continuat sărbătoarea calificării cu mulțumiri către divinitate, iar selecționerul Egiptului a făcut un gest impresionant la adresa poporului palestinian.

Naționala Egiptului, susținută de oameni printre dărâmăturile din Gaza

Formația starului Mohamed Salah s-a calificat la capătul unui meci dramatic, 1-1, 4-2 (d. pen.), iar fanii palestinieni s-au adunat în număr mare în mijlocul orașului dărâmat după atacurile israeliene, unde au urmărit partida pe ecrane imense, fluturând steagul Egiptului.

La finalul partidei, jucătorii egipteni au celebrat în mod diferit victoria în vestiar, recitând un pasaj din Coran, în semn de recunoștință pentru victoria care i-a dus în premieră în optimile competiției.

🇪🇬 Egypt's national team recites the Holy Qur'an after their historic win over Australia, recordimg their first ever World Cup knockout win.



"Victory is only from Allah."

(Qur'an 3:126) ☝🏼



pic.twitter.com/onqVNnhvqh — Faithfull Ballers (@FaithfullBaller) July 4, 2026

Totodată, Hossam Hassan, selecționerul Egiptului, a intrat la finalul partidei pe gazon, afișând steagul Palestinei, moment în care a fost aclamat de suporterii din tribune.

EGYPT COACH RAISES PALESTINE FLAG AFTER WIN AGAINST AUSTRALIA pic.twitter.com/1SDS8Zg6cZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 3, 2026

„Mai vreau să spun încă un lucru, în legătură cu poporul palestinian, căruia îi doresc tot ce e mai bun și de care sunt alături din toată inima și din tot sufletul.

Cât de fericiți sunt ei pentru noi și pentru victoria noastră... Așa că le mulțumesc din suflet, oriunde s-ar afla. Fie ca Dumnezeu să le dăruiască succes, fie ca Dumnezeu să le dăruiască victoria și fie ca Dumnezeu să aibă milă de martirii lor.

Le transmit că dedic această victorie atât poporului egiptean, cât și poporului palestinian, unul atât de bun și de generos”, a spus Hossam Hassan după meci, pentru beIN Sports.

În faza optimilor, Egiptul lui Salah va întâlni campioana mondială en-titre, Argentina lui Leo Messi, marți, de la ora 19:00.

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