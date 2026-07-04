Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor +4 foto
Palestinienii au urmărit meciul Australia - Egipt printre dărâmături. Foto: X/𓂆 Eyad| إِ
Campionatul Mondial

Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 19:04
  • Egipt s-a calificat, vineri seară, în optimile de finală ale CM 2026, după ce a trecut de Australia la penalty-uri, iar africanii au avut parte de susținere de pe alt continent.
  • Locuitorii din Gaza au fost surprinși în timp ce urmăreau partida din șaisprezecimi, chiar printre dărâmăturile din urma războiului.
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Egiptenii au continuat sărbătoarea calificării cu mulțumiri către divinitate, iar selecționerul Egiptului a făcut un gest impresionant la adresa poporului palestinian.

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Naționala Egiptului, susținută de oameni printre dărâmăturile din Gaza

Formația starului Mohamed Salah s-a calificat la capătul unui meci dramatic, 1-1, 4-2 (d. pen.), iar fanii palestinieni s-au adunat în număr mare în mijlocul orașului dărâmat după atacurile israeliene, unde au urmărit partida pe ecrane imense, fluturând steagul Egiptului.

Oamenii din Gaza au susținut naționala Egiptului printre dărâmături / foto: X/𓂆 Eyad| إِ
Oamenii din Gaza au susținut naționala Egiptului printre dărâmături / foto: X/𓂆 Eyad| إِ

Galerie foto (4 imagini)

Oamenii din Gaza au susținut naționala Egiptului printre dărâmături / foto: X/𓂆 Eyad| إِ Oamenii din Gaza au susținut naționala Egiptului printre dărâmături / foto: X/𓂆 Eyad| إِ Oamenii din Gaza au susținut naționala Egiptului printre dărâmături / foto: X/𓂆 Eyad| إِ Oamenii din Gaza au susținut naționala Egiptului printre dărâmături / foto: X/𓂆 Eyad| إِ
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La finalul partidei, jucătorii egipteni au celebrat în mod diferit victoria în vestiar, recitând un pasaj din Coran, în semn de recunoștință pentru victoria care i-a dus în premieră în optimile competiției.

Totodată, Hossam Hassan, selecționerul Egiptului, a intrat la finalul partidei pe gazon, afișând steagul Palestinei, moment în care a fost aclamat de suporterii din tribune.

„Mai vreau să spun încă un lucru, în legătură cu poporul palestinian, căruia îi doresc tot ce e mai bun și de care sunt alături din toată inima și din tot sufletul.

Cât de fericiți sunt ei pentru noi și pentru victoria noastră... Așa că le mulțumesc din suflet, oriunde s-ar afla. Fie ca Dumnezeu să le dăruiască succes, fie ca Dumnezeu să le dăruiască victoria și fie ca Dumnezeu să aibă milă de martirii lor.

Le transmit că dedic această victorie atât poporului egiptean, cât și poporului palestinian, unul atât de bun și de generos”, a spus Hossam Hassan după meci, pentru beIN Sports.

  • În faza optimilor, Egiptul lui Salah va întâlni campioana mondială en-titre, Argentina lui Leo Messi, marți, de la ora 19:00.

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