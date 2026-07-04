Cine l-a surprins pe Sabău Jucătorul de la Farul, propus la națională : „Foarte bun”

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), noul antrenor al celor de la Farul Constanța, s-a declarat surprins de modul în care se pregătește Denis Alibec (35 de ani).

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Atacantul și-a prelungit contractul cu „marinarii” până în 2027, iar Sabău este convins că Alibec ar fi o opțiune serioasă pentru echipa națională, în cazul în care va fi un jucător constant în noul sezon.

Sabău, surprins de Alibec: „Poate reveni la echipa națională! Râmâne un fotbalist foarte bun”

„M-a surprins Alibec prin modul în care se pregătește, Larie la fel, până acum nu sunt probleme. M-am descurcat cu Chipciu și Nistor, care erau la final de carieră și au prelungit-o.

Același lucru le-am zis și celor trei (n.red. – Alibec, Larie, Vînă): să se gândească la cariera lor, la viitorul lor, pot să o continue frumos. Alibec nu are probleme, cum s-a pregătit până acum, la fel o face și aici.

Poate deveni iar unul dintre cei mai eficienți atacanți și să revină la echipa națională. Valoare individuală are, doar că nu a arătat bine din motive pe care el le știe.

Dacă se pregătește așa cum a făcut-o până astăzi și nu se accidentează, poate reveni la națională. Depinde de el să fie eficient, de mine, de cum îl pregătesc, de sistemul de joc, dar rămâne un fotbalist foarte bun”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, citat de sptfm.ro.

45 de selecții are Alibec pentru naționala României: a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă. Ultima sa convocare datează de la acțiunea din luna iunie a anului trecut/ Foto: sportpictures.eu

Ioan Ovidiu Sabău: „Obiectivul îl voi stabili după ce voi vedea meciurile amicale”

Farul a trăit periculos finalul stagiunii trecute. „Marinarii” au rămas în Liga 1, după ce au învins Chindia Târgoviște, scor 4-4 la general (4-2.d.pen).

În acest context, „Moțu”, așa cum este poreclit Sabău încă din perioada în care era în activitate, a ales să nu anunțe prematur obiectivul Farului.

„Obiectivul îl voi stabili după ce voi vedea meciurile amicale, să cunosc echipa, dar și în funcție de ce jucători aducem. E clar că au fost probleme. Dacă nu poți să bați Metaloglobus, ajungi la baraj.

Trebuie să analizăm, iar jucătorii trebuie să realizeze că, dacă nu poți să dai gol unor adversari modești, au greșit și ei și trebuie să se reseteze puțin.

Avem și jucători de la Academie, foarte talentați. Au nevoie de o altă abordare din punct de vedere fizic, pentru a face pasul la nivel de seniori, dar au mare calitate.

Totuși, trebuie să ai un nucleu de bază, 7-8 jucători buni, care să ducă greul, iar cei tineri să nu resimtă prea mult presiune.”, a concluzionat Sabău.

Formația de la malul mării va avea un debut de foc în noul sezon. „Marinarii” vor evolua în deplasare pe terenul vicecampioanei U Cluj, într-un meci ce se anunță special pentru Ioan Ovidiu Sabău.

Tehnicianul i-a antrenat pe ardeleni în trei perioade diferite: în trei perioade diferite: 10 ianuarie - 30 iunie 2000, 1 ianuarie - 1 iunie 2023 și în intervalul august 2023 - octombrie 2025.

Cu Sabău la cârmă, U Cluj a reușit să revină în cupele europene după o pauză de 53 de ani.

Partida de pe Cluj Arena este programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 17:00. Meciul va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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