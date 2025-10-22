Nervii lui Charalambous Tehnicianul FCSB s-a aprins la conferință: „Nu există nicio «ultimă șansă»! E nebunesc cum se vorbește aici”

FCSB - BOLOGNA. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor”, le-a răspuns celor care l-au criticat după rezultatele negative înregistrate de campioana României.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul consideră că atmosfera din jurul echipei este mai negativă decât ar fi justificat, după înfrângerea suferită în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-2, în campionat.

FCSB - BOLOGNA. Elias Charalambous: „Nu suntem proști. E nebunesc cum se vorbește aici”

Întrebat dacă meciul cu Bologna ar putea reprezenta o „ultimă șansă” pentru Denis Alibec, care nu a marcat încă niciun gol în cele 10 meciuri jucate, antrenorul s-a enervat și a lansat o tiradă la adresa celor care critică echipa:

„Nu există nicio «ultimă șansă»! Nu suntem aici ca să judecăm un jucător după un meci sau trei meciuri. Nu așa văd eu lucrurile. De multe ori se vorbește prea mult degeaba. Trebuie să respectăm jucătorii. Nu există niciun motiv să se vorbească în felul acesta.

Trebuie să-i respectăm. Aici toată lumea vorbește liber, fără limite. Dacă mâine mă trezesc și vreau să critic un jucător, pot spune multe, dar nu e corect.

Am spus mereu că accept criticile dacă sunt constructive, pentru a mă îmbunătăți, dar modul în care se vorbește aici e nebunesc, îmi pare rău, e prea mult. Nu suntem proști, știm că nu merge bine, dar oamenii trebuie să aibă respect ”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna.

Ulterior, tehnicianul a făcut referire la anumite comentarii apărute după ultimul meci jucat în Superliga, însă a evitat să precizeze de unde au provenit.

„Am auzit lucruri după ultimul meci care, sincer, pot fi duse în instanță. Trebuie să existe respect, jucătorii au familii, copii, părinți, oameni care aud aceste lucruri. Nu mă refer la cineva anume”.

Nu vorbesc despre România sau Cipru, ci despre fotbal și despre cum tratăm oamenii Elias Charalambous, antrenor FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Antrenamentul celor de la FCSB înainte de meciul cu Bologna

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport