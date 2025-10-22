Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă” +21 foto
Florin Tănase și Darius Olaru/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 14:13
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 14:38
  • FCSB - BOLOGNA. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a luat o decizie drastică în privința fotbaliștilor Florin Tănase (30 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
  • FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de al treilea meci din Europa League, Becali a hotărât că Tănase și Olaru nu se vor mai afla în același timp pe teren.

Decizie neașteptată în baschet Echipele din Israel se întorc acasă pentru meciurile de pe teren propriu din competițiile europene
Citește și
Decizie neașteptată în baschet Echipele din Israel se întorc acasă pentru meciurile de pe teren propriu din competițiile europene
Citește mai mult
Decizie neașteptată în baschet Echipele din Israel se întorc acasă pentru meciurile de pe teren propriu din competițiile europene

FCSB - BOLOGNA. Gigi Becali: „Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start”

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că cei doi fotbaliști vor fi utilizați alternativ, iar primul care va primi șansa va fi Olaru.

„Joc cu cea mai bună echipă. Vor fi David Miculescu, Thiam, Olaru, cu Alibec în atac. Tănase nu va juca închizător în Europa.

Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start, n-ai cum. Va juca un meci unul, un meci celălalt. Joi va juca Olaru, îi mai dau o șansă. I-am spus:

«Uite, ți-o dau ție prima (n.r. șansă), înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult, dar ce faci? Mai concentrează-te, nu mai da mingile la adversar, că noi nu luăm mingile să le dai tu la adversar».

În apărare va juca Ngezana și o să încercăm cu Lixandru”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la FCSB la meciul cu Bologna:

  • Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec

FOTO. FCSB - Young Boys 0-2, ultimul meci al campioanei României în Europa League

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat
Conference League
13:49
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia! Antrenorul român a fost anunțat
Citește mai mult
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat
Afectat de explozia din Rahova Un oficial al Federației de Arte Marțiale a rămas fără locuință după tragedia din București » Măsura luată de ANS
Diverse
13:30
Afectat de explozia din Rahova Un oficial al Federației de Arte Marțiale a rămas fără locuință după tragedia din București » Măsura luată de ANS
Citește mai mult
Afectat de explozia din Rahova Un oficial al Federației de Arte Marțiale a rămas fără locuință după tragedia din București » Măsura luată de ANS

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Florin Tanase europa league bologna fcsb darius olaru
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share