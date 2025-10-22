Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”

FCSB - BOLOGNA. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a luat o decizie drastică în privința fotbaliștilor Florin Tănase (30 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).

FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de al treilea meci din Europa League, Becali a hotărât că Tănase și Olaru nu se vor mai afla în același timp pe teren.

FCSB - BOLOGNA. Gigi Becali: „Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start”

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că cei doi fotbaliști vor fi utilizați alternativ, iar primul care va primi șansa va fi Olaru.

„Joc cu cea mai bună echipă. Vor fi David Miculescu, Thiam, Olaru, cu Alibec în atac. Tănase nu va juca închizător în Europa.

Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start, n-ai cum. Va juca un meci unul, un meci celălalt. Joi va juca Olaru, îi mai dau o șansă. I-am spus:

«Uite, ți-o dau ție prima (n.r. șansă), înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult, dar ce faci? Mai concentrează-te, nu mai da mingile la adversar, că noi nu luăm mingile să le dai tu la adversar».

În apărare va juca Ngezana și o să încercăm cu Lixandru”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la FCSB la meciul cu Bologna:

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec

FOTO. FCSB - Young Boys 0-2 , ultimul meci al campioanei României în Europa League

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

