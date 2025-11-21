„Avem un plan pregătit” Charalambous, despre meciul cu Petrolul: „Atunci ne facem lucrurile mai ușoare” » Ce jucător va lipsi sâmbătă +7 foto
Elias Charalambous
Superliga

„Avem un plan pregătit" Charalambous, despre meciul cu Petrolul: „Atunci ne facem lucrurile mai ușoare" » Ce jucător va lipsi sâmbătă

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 21.11.2025, ora 18:45
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 18:45
  • Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat partida cu Petrolul Ploiești, programată în etapa #17 a Ligii 1.
  • FCSB - Petrolul se joacă sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României va continua lupta pentru un loc de play-off, în fața formației lui Eugen Neagoe, neînvinsă de 5 etape consecutive.

Elias Charalambous: „Suntem pregătiți pentru un meci greu”

Tehnicianul cipriot și-a făcut „temele” pentru o partidă dificilă și a făcut o recapitulare a lotului, din care va absenta Ionuț Cercel.

„Cu noi, toate echipele sunt în formă bună. Suntem pregătiți pentru un meci greu. Când suntem în cea mai bună formă, ne facem lucrurile mai ușoare. Asta mă interesează.

Ne respectăm toți adversarii, dar trebuie să ne vedem de noi și să fim în cea mai bună formă. Toate echipele când joacă cu noi încearcă să se apere bine și să marcheze pe contraatac. Suntem obișnuiți cu asta și avem un plan pregătit.

A fost pauza internațională și am avut mulți jucători la loturile naționale și acum s-au întors. Toți sunt sănătoși, în afara de Cercel. Cel mai probabil, va lipsi mâine.

S-au antrenat foarte bine, au avut sesiuni bune de antrenament. Acum, cu toți jucătorii reveniți, mai avem un antrenament și cred că suntem într-o formă bună. Trebuie să câștigăm trei puncte mâine. Doar la asta ne gândim.

Nu știu dacă a fost bună sau rea această pauză. Cei care au rămas la echipă s-au antrenat foarte bine și am avut oportunitatea de a exersa anumite lucruri specifice care să ne ajute. E o plăcere să avem jucători la echipa națională, ne bucurăm să ajutăm. Sper să avem mai mulți în București.

Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat complet. Dawa este din ce în ce mai bine. Nu vrem să riscăm cu el pentru că a fost o absență lungă. Când doctorul ne dă undă verde, va juca. Mereu zero risc. Arată din ce în ce mai bine”, a transmis Elias Charalambous la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

FOTO. Antrenamentul Petrolului înaintea duelului cu FCSB

Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro
Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro

Galerie foto (7 imagini)

Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro Antrenamentul celor de la Petrolul, înainte de partida cu FCSB. Foto: fcpetrolul.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Charalambous, despre barajul Turcia - România și prietenia cu Hakan Calhanoglu

„Cu Hakan am vorbit înainte de tragerea la sorți. După, nu. Este bine că România a primit a doua șansă din Nations League. Este bine că oferă această șansă.

Va fi foarte dificil. Știm că Turcia este un adversar dificil, dar România a arătat că are mentalul pentru astfel de confruntări. Voi susține România și trebuie să privim pozitiv. Cred că România poate face multe.

Am vorbit cu Hakan ceva personal, nu despre fotbal. Este decizia lor că au anulat etapa în Super Lig, dar dacă nu au mulți jucători care joacă în campionatul intern, nu văd rostul acestei mutări”.

Echipa Nationala petrolul ploiesti liga 1 fcsb elias charalambous ionut cercel
