Strategia lui Gâlcă Cum pregătește antrenorul de la Rapid meciul cu CFR Cluj: „Trebuie să avem echilibrul defensiv” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Costel Gâlcă foto: captură Youtube/Rapid
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 18:23
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 18:23
  • Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat derby-ul cu CFR Cluj din etapa #17 a Ligii 1.
  • CFR Cluj - Rapid se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Liderul Rapid se va deplasa pe terenul celor de la CFR Cluj, formația preluată recent de Daniel Pancu, fostul mare jucător al giuleștenilor.

Costel Gâlcă: „Trebuie să avem echilibrul defensiv”

Antrenorul Rapidului vrea ca jucătorii să păstreze același echilibru care i-a ajutat până acum să câștige meciuri importante.

„Ne așteaptă, cum spun de obicei, meciuri grele. Sunt meciuri grele. Toate pe care le-am jucat până acum au fost dificile, pentru că fie că adversarul se află în prima jumătate a clasamentului, fie în a doua jumătate, sunt echipe echilibrate, care, comparativ cu anul trecut, sunt mult mai bune.

Dar, bine, în cazul CFR-ului... Trece printr-o perioadă mai puțin bună. Au schimbat antrenorul și, văzând atitudinea lor la ultimul meci, pare că s-a schimbat ceva în bine.

E o echipă care își dorește, are o energie pozitivă. Dar ne dorim să facem un meci perfect ca toate celelalte, să punem în dificultate adversarul nostru și să ne creăm situații de gol.

Ca de fiecare dată, vrem să avem acel echilibru defensiv pentru a putea ține adversarul în jumătatea lui și să marcăm cât mai multe goluri, dacă e posibil”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Întrebat dacă, odată cu revenirea lui Borza și forma bună a lui Vulturar, Rapid ar putea utiliza doi jucători U21, Gâlcă a răspuns:

„De ce nu? Importantă pentru noi nu este vârsta, ci ceea ce demonstrează la fiecare jucător la fiecare meci. Important e să avem și jucători tineri, să avem un echilibru în acest sens și, dacă merită să joace, putem juca cu doi sau chiar cu trei «underi»”.

Costel Gâlcă, despre barajul Turcia - România

Întrebat dacă România a avut ghinion la tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026, tehnicianul a transmis că cel mai important este ca jucătorii convocați în martie să aibă cât mai multe meciuri jucate la club.

„Pentru noi e important să vedem ce fac jucătorii până la meciul cu Turcia. Ca să avem șanse reale, ar trebui ca toți jucătorii, cei campionat, dar cei care joacă în afară, să aibă cât mai multe meciuri”.

În continuare, Gâlcă a transmis că ar fi de acord ca Liga 1 să se întrerupă în acea perioadă, similar modului în care turcii vor să abordeze barajul.

„De ce nu? E interesul echipei naționale și al fotbalului românesc, Dar cel mai important, pentru noi, e să avem mulți jucători, cei care sunt în vedere pentru selecție, care să joace”, a mai spus Gâlcă.

