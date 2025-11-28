Charalambous, fără menajamente Reacție dură, după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Cel mai slab meci de când sunt eu aici”

STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei, a vorbit despre evoluția modestă a echipei sale în partida de la Belgrad.

Deși a jucat în superioritate numerică încă din prima repriză, FCSB a fost de nerecunoscut, fiind învinsă de campioana Serbiei.

Antrenorul campioanei și-a criticat dur jucătorii, după ce echipa a arătat extrem de rău pe Marakana, la Belgrad.

„Sunt foarte dezamăgit, nu doar din cauza rezultatului, ci și din cauza felului în care am jucat. Am venit aici optimiști că putem obține un rezultat bun, dar nu am arătat nimic.

Am făcut multe greșeli demne de juniori. La cum am jucat azi, nici dacă rămâneau în nouă nu puteam face nimic. De când sunt eu la echipă, acesta este cel mai slab meci.

Nu a fost un meci în care să existe presiune, am crezut că putem marca. Nu-mi dau seama dacă a fost vorba de frică sau de altceva...sunt foarte dezamăgit.

(n.r. despre greșelile lui Ngezana) Nu e normal să dăm vina pe un jucător. Vreau să vorbesc doar despre acest meci. Astăzi, toata echipa a jucat slab”, a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.

Cheia revenirii este să ne trezim la realitate. Urmează un meci important, în campionat, acolo unde trebuie să jucăm bine, să alergăm și să obținem un rezultat bun Elias Charalambous, antrenor FCSB

VIDEO. Jucătorii de la FCSB au fost certați de galerie

