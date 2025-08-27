Louis Munteanu, pus la zid Fostul mare atacant al României taxează dur atitudinea golgheterului de la CFR Cluj
Louis Munteanu, pus la zid Fostul mare atacant al României taxează dur atitudinea golgheterului de la CFR Cluj

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 18:17
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 19:01
  • Marcel Coraș (66 de ani) a comentat pentru GOLAZO.ro scandalul momentului din fotbalul românesc, avându-l în prim-plan pe Louis Munteanu (23 de ani).
  • Fostul mare atacant al naționalei României din anii ’80 nu l-a menajat deloc pe atacantul de la CFR Cluj.

Marcel Coraș, fost golgheter al Diviziei A din ani ’80 și marcator la EURO 1984 din Franța, l-a criticat dur pe Louis Munteanu, atacantul-vedetă de la CFR Cluj aflat în centrul unui imens scandal.

Munteanu a lipsit de la antrenamente și de la meciul cu Oțelul (1-4), nemulțumit după ce clubul nu i-a permis transferul în străinătate.

Marcel Coraș îl taxează dur pe Louis Munteanu: „L-aș fi suspendat pe termen nelimitat”

Marcel Coraș, 37 de selecții și șase goluri marcate la naționala României, nu l-a menajat deloc pe Louis Munteanu și a criticat dur comportamentul acestuia la CFR Cluj, afirmând că l-ar fi suspendat pe termen nelimitat dacă ar fi fost în postura conducerii clubului.

„Eu n-am lipsit niciodată în cariera mea nemotivat de la vreun antrenament sau de la vreo acțiune a echipelor naționale.

Vizavi de comportamentul lui Louis Munteanu, care este un jucător foarte talentat, liderul generației sale, sincer, eu aș fi convocat Consiliul de Administrație al clubului CFR Cluj și aș fi propus suspendarea lui pe termen nelimitat.

I-aș fi ridicat suspendarea doar când demonstra că și-a schimbat atitudinea. Nu e normal să lipsești de la antrenamente și de la meciuri pentru că nu ți s-a dat drumul să pleci, după ce clubul a plătit 2,3 milioane de euro pentru tine”, a spus Coraș, pentru GOLAZO.ro.

„Nu se poate face performanță cu jucători capricioși

Fostul golgheter al Sportului Studențesc crede că Louis Munteanu nu mai are aceeași poftă de gol ca în sezonul trecut, când a înscris 25 de goluri în toate competițiile și a fost cel mai bun marcator al României.

„CFR are doar cinci puncte în primele șapte etape și din cauza lui. Louis Munteanu trebuia să fie omul decisiv, să facă diferența prin goluri.

Poate par prea dur, dar nu se poate face performanță cu jucători capricioși care pun interesele personale mai presus decât pe cele ale echipei”, a spus Marcel Coraș, care a cucerit Gheata de Argint a Europei în 1989, după ce a marcat 36 de goluri pentru defuncta Victoria București. În acel an, Gheata de Aur i-a fost decernată lui Dorin Mateuț, cu 43 de goluri pentru Dinamo.

1 gol
în 9 meciuri a marcat Louis Munteanu pentru CFR Cluj de la începutul sezonului 2025-2026

„Fotbaliștii români sunt prea cocoloșiți”

Coraș a continuat critica, subliniind că în fotbalul românesc tinerii talentați sunt tratați cu prea mare indulgență.

„Au fost mari fotbaliști care au greșit și au fost suspendați sau amendați. La noi, fotbaliștii români sunt prea cocoloșiți, pentru că sunt puțini care pot face diferența. De aceea, când ajung la cluburi din străinătate, întâmpină mari dificultăți.

Nu e normal. Toți jucătorii dintr-o echipă trebuie să tragă pentru obiectivul stabilit”, a mai afirmat Marcel Coraș.

Marcel Coraș a fost antrenor la UTA (foto: Sport Pictures) Marcel Coraș a fost antrenor la UTA (foto: Sport Pictures)
Marcel Coraș a fost antrenor la UTA (foto: Sport Pictures)

Munteanu la națională? Coraș: „Nu cred că Lucescu renunță la principii”

Întrebat dacă Louis Munteanu ar trebui chemat la națională pentru amicalul cu Canada (5 septembrie/Arena Națională) și meciul cu Cipru (9 septembrie/Nicosia), acolo unde Mircea Lucescu și-a exprimat interesul pentru el, Coraș a fost categoric:

„Nu cred că nea Mircea Lucescu renunță la principiile sale. Sigur va convoca alți jucători, poate nu de valoarea lui Munteanu, dar disciplinați și jucători de grup, care dau totul pentru echipa națională.

România are acum o echipă de muncitori și fiecare trebuie să-și facă datoria pe postul lui”.

„Am crezut și cred în continuare în antrenorul și pedagogul Mircea Lucescu”

Coraș și-a exprimat în continuare sprijinul pentru selecționerul Mircea Lucescu și rămâne optimist în privința calificării la Cupa Mondială 2026.

„Am crezut și cred în continuare în antrenorul și pedagogul Mircea Lucescu. Poate să facă o echipă care să ne ducă la baraj și să se califice România la Mondiale după 28 de ani. Mi-aș dori ca românii să iasă din nou în stradă și să sărbătorească o calificare”.

Fostul atacant a făcut și o paralelă între modul cum pregătea Mircea Lucescu meciurile din anii ’80 și situația de acum.

„Noi stăteam câte două săptămâni în cantonament înaintea unui meci, pregăteam jocul în cele mai mici detalii. Acum, Mircea Lucescu are doar trei zile. E foarte greu”, a punctat fostul golgheter.

Mircea Lucescu l-a convocat pe Marcel Coraș la națională din Divizia B

Aria de selecție pentru echipa națională este un alt subiect. Coraș și-a amintit de propriul debut la prima reprezentativă, într-un amical pierdut cu Republica Democrată Germană (1-4).

„Jucam în Divizia B, la UTA, și nea Mircea m-a selecționat la amicalul cu RDG, de la Chemnitz. Am intrat în minutul 75, în locul lui Radu II. A fost momentul de vârf al carierei mele. A urmat EURO 1984, unde am marcat contra Germaniei. În acel an am fost golgheterul României cu 20 de goluri la Sportul Studențesc”.

