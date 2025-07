U Cluj, transfer din Italia Fundașul crescut de AS Roma a semnat cu echipa lui Sabău

Elio Capradossi (29 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Cluj.

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a rezolvat cel de-al 8-lea transfer al verii.

Elio Capradossi a semnat cu U Cluj

În cursul zilei de miercuri, Universitatea Cluj l-a prezentat pe Elio Capradossi, fundaș central de origine ugandeză.

„Originar din Uganda, dar mutat în Italia, Elio Capradossi a început fotbalul la juniorii celor de la AS Roma.

Capradossi a debutat la grupa U19 a giallorossilor în sezonul 2012-2013, iar în următorul an competițional a reușit să bifeze 14 apariții și chiar să marcheze de patru ori” , a anunțat U Cluj pe site-ul oficial.

Cifrele lui Elio Capradossi:

7 meciuri în Coppa Italia

3 meciuri în Serie A

56 de partide la grupele de juniori ale Romei: cinci goluri și o pasă decisivă

Echipe pentru care a evoluat până în prezent: AS Roma (juniori), AS Roma, SSC Bari, Spezia Calcio, SPAL, Cagliari, Calcio Lecco 1912, AS Cittadella.

100.000 de euro este cota actuală de piață a lui Elio Capradossi, conform Transfermarkt.com.

Ioan Bârstan, Atanas Trică, Alessandro Murgia, Jonathan Cisse, Mouhamadou Drammeh, Jovo Lukic și Miguel Silva sunt celelalte achiziții făcute de U Cluj, în această vară.

„Șepcile roșii” vor deschide noul sezon din Liga 1, cu un meci în deplasare, pe terenul celor de la Metaloglobus, programat pe 11 iulie, cu începere de la ora 18:30.

Ardelenii își vor începe aventura europeană tot pe teren străin, la Erevan, cu Ararat-Armenia pe 24 iulie, de la ora 19:00, în prima manșă din turul doi preliminar al Conference League.

