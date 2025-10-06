- Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al celor de la Rapid și FC Porto, a fost invitat la derby-ul „dragonilor” contra lui Benfica, 0-0.
- Trupa de pe Estadio do Dragao a postat mai multe imagini cu fostul fundaș român.
Cristi Săpunaru a anunțat, în cursul săptămânii trecute, că va asista la „O Classico”.
Cristi Săpunaru, invitat special la derby-ul dintre Porto și Benfica
Pentru derby-ul contra celor de la Benfica, oficialii celor de la FC Porto au invitat mai mulți jucători legendari din epoca modernă a clubului, printre care și Cristi Săpunaru.
Clubul de pe Estadio Do Dragao a publicat, pe Instagram, imagini cu fundașul român, Ricardo Quaresma și uruguayanul Jorge Fucile.
De asemenea, înaintea startului partidei, Cristi Săpunaru a oferit un interviu, de la marginea terenului.
Mai multe imagini cu fundașul român în tricoul lui Porto au fost afișate pe tabela de pe Estadio Do Dragao.
Cristi Săpunaru a câștigat Europa League alături de Porto
Săpunaru a sosit la Porto în 2008, când echipa de pe Estadio Do Dragao a virat 5 milioane de euro în conturile celor de la Rapid.
Fundașul român a petrecut trei ani în tricoul echipei portugheze, fiind unul dintre jucătorii de bază din lotul lui Andre Villas-Boas.
Cea mai înaltă performanță atinsă de Cristi Săpunaru alături de Porto a avut loc în sezonul 2010-2011. Atunci, lusitanii au cucerit Europa League, la capătul unei finale câștigate împotriva celor de la Braga, 1-0.
În perioada petrecută pe Estadio Do Dragao, Cristi Săpunaru a mai câștigat trei titluri de campion al Portugaliei, două Cupe ale Portugaliei și două Supercupe ale Portugaliei.