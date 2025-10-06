Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al celor de la Rapid și FC Porto, a fost invitat la derby-ul „dragonilor” contra lui Benfica, 0-0.

Trupa de pe Estadio do Dragao a postat mai multe imagini cu fostul fundaș român.

Cristi Săpunaru a anunțat, în cursul săptămânii trecute, că va asista la „O Classico”.

Cristi Săpunaru, invitat special la derby-ul dintre Porto și Benfica

Pentru derby-ul contra celor de la Benfica, oficialii celor de la FC Porto au invitat mai mulți jucători legendari din epoca modernă a clubului, printre care și Cristi Săpunaru.

Clubul de pe Estadio Do Dragao a publicat, pe Instagram, imagini cu fundașul român, Ricardo Quaresma și uruguayanul Jorge Fucile.

De asemenea, înaintea startului partidei, Cristi Săpunaru a oferit un interviu, de la marginea terenului.

Mai multe imagini cu fundașul român în tricoul lui Porto au fost afișate pe tabela de pe Estadio Do Dragao.

Cristi Săpunaru a câștigat Europa League alături de Porto

Săpunaru a sosit la Porto în 2008, când echipa de pe Estadio Do Dragao a virat 5 milioane de euro în conturile celor de la Rapid.

Fundașul român a petrecut trei ani în tricoul echipei portugheze, fiind unul dintre jucătorii de bază din lotul lui Andre Villas-Boas.

Cea mai înaltă performanță atinsă de Cristi Săpunaru alături de Porto a avut loc în sezonul 2010-2011. Atunci, lusitanii au cucerit Europa League, la capătul unei finale câștigate împotriva celor de la Braga, 1-0.

104 meciuri a jucat Cristi Săpunaru pentru FC Porto

În perioada petrecută pe Estadio Do Dragao, Cristi Săpunaru a mai câștigat trei titluri de campion al Portugaliei, două Cupe ale Portugaliei și două Supercupe ale Portugaliei.

