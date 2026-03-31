Echipa națională U20 a României a fost învinsă de Elveția U20, scor 1-3.

Pentru „tricolori” acesta este ultimul meci al sezonului 2025-2026 din Elite League.

Echipa pregătită de Adrian Iencsi spera să obțină prima victorie din această competiție, după un parcurs în care a înregistrat două remize și trei înfrângeri, dar nu a reușit.

Elveția U20 - România U20 3-1 . Elevii lui Adrian Iencsi s-au prăbușit la finalul partidei

Meciul dintre România și Elveția a început echilibrat și părea că se va încheia cu încă un rezultat de egalitate pentru echipa lui Adrian Iencsi, însă lucrurile s-au schimbat în minutul 69.

Elvețienii au deschis scorul prin Demir Xhemalija, care a transformat o lovitură liberă trimisă prin zidul „tricolorilor”.

România a restabilit egalitatea în minutul 80. Ianis Târbă a executat un corner, Jason Kodor a prelungit excelent cu capul, iar Robert Jălade a împins mingea în plasă, din fața porții.

Totuși, în ultimele minute, „tricolorii mici” au mai încasat două goluri. Primul a venit în minutul 83, din penalty, iar al doilea în minutul 89, când Eliah Jordan a punctat după o fază foarte bine construită de elvețieni.

Clasamentul în Liga Elitelor

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Portugalia U20 8 22 2 Germania U20 7 15 3 Polonia U20 4 9 4 Elveția U20 5 6 5 Cehia U20 7 4 6 România U20 6 2 7 Italia U20 3 0

Celelalte rezultate obținute de România U20 în Elite League 2025-2026:

27 martie 2026 : România U20 - Polonia U20 0-1

17 noiembrie 2025 : Portugalia U20 - România U20 1-1

14 noiembrie 2025 : Germania U20 - România U20 6-0

13 octombrie 2025 : România U20 - Cehia U20 1-5

10 octombrie 2025: România U20 - Cehia U20 2-2

Minutul 89: Elevii lui Adrian Iencsi se prăbușesc. Eliah Jordan primește o pasă foarte bună în careu de la Ranjan Neelakandan și trimite în poarta goală.

Minutul 83: Elveția preia din nou conducerea. Vasco Tritten transformă o lovitură de la 11 metri.

Minutul 80: „Tricolorii” lui Iencsi restabilesc egalitatea. Ianis Tarbă execută un corner, Jason Kodor prelungește excelent cu capul, iar Robert Jălade împinge mingea în plasă.

Minutul 69: Elvețienii deschid scorul prin Demir Xhemalija, care transformă o lovitură liberă trimisă prin zidul „tricolorilor”, fără șanse pentru portarul Codruț Sandu.

Echipele de start:

România U20 : Codruț Sandu - Naris Ilaș, Gabriel Dumitru, Darius Fălcușan, Emanuel Marincău, Alin Chinteș - Robert Jălade, Luca Banu - David Păcuraru, David Barbu, Remus Guțea

: Codruț Sandu - Naris Ilaș, Gabriel Dumitru, Darius Fălcușan, Emanuel Marincău, Alin Chinteș - Robert Jălade, Luca Banu - David Păcuraru, David Barbu, Remus Guțea Rezerve : Alexandru Maxim, Simon Mate - Adrian Iancu, Ianis Tarbă, Jason Kodor, Raul Marița, Bogdan Creț, Alexandru Irimia, Ianis Vencu, Gabriel Gheorghe, David Irimia, Tudor Neamțiu

: Alexandru Maxim, Simon Mate - Adrian Iancu, Ianis Tarbă, Jason Kodor, Raul Marița, Bogdan Creț, Alexandru Irimia, Ianis Vencu, Gabriel Gheorghe, David Irimia, Tudor Neamțiu Antrenor : Adrian Iencsi

: Adrian Iencsi Elveția U20 : Ruben Salchli - Ryan Kessler, Joel Ruiz, Dircssi Ngonzo, Elias Jordan - Corsin Konietzke, Freddy Bomo, Lufti Dalipi - Jason-Lee Parente, Diego Besio, Tiemoko Outtara

: Ruben Salchli - Ryan Kessler, Joel Ruiz, Dircssi Ngonzo, Elias Jordan - Corsin Konietzke, Freddy Bomo, Lufti Dalipi - Jason-Lee Parente, Diego Besio, Tiemoko Outtara Rezerve : Cyrill Emch - Sebastian Walker, Isaiah Okafor, Elohim Kamoko, Demir Xhemalija, Ranjan Neelakandan, Leon Grando, Emmanuel Tsimba, Eliah Jordan, Simon Caillet, Mattia Rizzo, Vasco Tritten

: Cyrill Emch - Sebastian Walker, Isaiah Okafor, Elohim Kamoko, Demir Xhemalija, Ranjan Neelakandan, Leon Grando, Emmanuel Tsimba, Eliah Jordan, Simon Caillet, Mattia Rizzo, Vasco Tritten Antrenor: Gian Luca Privitelli

Elevii lui Iencsi vor încheia sezonul actual cu o partidă disputată pe Stade de Copet, o arenă cu suprafața artificială, care are aproximativ 4.000 de locuri.

3-3 s-a încheiat ultimul meci dintre România U20 și Elveția U20. Atunci, pe banca „tricolorilor mici” se afla Costin Curelea, care acum antrenează reprezentativa U21

Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru partidele din luna martie

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);

Fundași : Alin Chinteș (U Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (U Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor)

: Alin Chinteș (U Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (U Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor) Mijlocași : David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);

: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București); Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

