alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 15:20
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 15:30
  • Echipa națională U20 a României a fost învinsă de Elveția U20, scor 1-3.
  • Pentru „tricolori” acesta este ultimul meci al sezonului 2025-2026 din Elite League.

Echipa pregătită de Adrian Iencsi spera să obțină prima victorie din această competiție, după un parcurs în care a înregistrat două remize și trei înfrângeri, dar nu a reușit.

L-a refuzat pe Burleanu Fostul mare fotbalist de la Steaua și de la națională a spus NU propunerii din partea FRF
Citește și
L-a refuzat pe Burleanu Fostul mare fotbalist de la Steaua și de la națională a spus NU propunerii din partea FRF
Citește mai mult
L-a refuzat pe Burleanu Fostul mare fotbalist de la Steaua și de la națională a spus NU propunerii din partea FRF

Elveția U20 - România U20 3-1. Elevii lui Adrian Iencsi s-au prăbușit la finalul partidei

Meciul dintre România și Elveția a început echilibrat și părea că se va încheia cu încă un rezultat de egalitate pentru echipa lui Adrian Iencsi, însă lucrurile s-au schimbat în minutul 69.

Elvețienii au deschis scorul prin Demir Xhemalija, care a transformat o lovitură liberă trimisă prin zidul „tricolorilor”.

România a restabilit egalitatea în minutul 80. Ianis Târbă a executat un corner, Jason Kodor a prelungit excelent cu capul, iar Robert Jălade a împins mingea în plasă, din fața porții.

Totuși, în ultimele minute, „tricolorii mici” au mai încasat două goluri. Primul a venit în minutul 83, din penalty, iar al doilea în minutul 89, când Eliah Jordan a punctat după o fază foarte bine construită de elvețieni.

Clasamentul în Liga Elitelor

LocEchipăMeciuriPuncte
1Portugalia U20822
2Germania U20715
3Polonia U2049
4Elveția U2056
5Cehia U2074
6România U2062
7Italia U2030

Celelalte rezultate obținute de România U20 în Elite League 2025-2026:

  • 27 martie 2026: România U20 - Polonia U20 0-1
  • 17 noiembrie 2025: Portugalia U20 - România U20 1-1
  • 14 noiembrie 2025: Germania U20 - România U20 6-0
  • 13 octombrie 2025: România U20 - Cehia U20 1-5
  • 10 octombrie 2025: România U20 - Cehia U20 2-2

Elveția U20 - România U20 3-1

Minutul 89: Elevii lui Adrian Iencsi se prăbușesc. Eliah Jordan primește o pasă foarte bună în careu de la Ranjan Neelakandan și trimite în poarta goală.

Minutul 83: Elveția preia din nou conducerea. Vasco Tritten transformă o lovitură de la 11 metri.

Minutul 80: „Tricolorii” lui Iencsi restabilesc egalitatea. Ianis Tarbă execută un corner, Jason Kodor prelungește excelent cu capul, iar Robert Jălade împinge mingea în plasă.

Minutul 69: Elvețienii deschid scorul prin Demir Xhemalija, care transformă o lovitură liberă trimisă prin zidul „tricolorilor”, fără șanse pentru portarul Codruț Sandu.

Echipele de start:

  • România U20: Codruț Sandu - Naris Ilaș, Gabriel Dumitru, Darius Fălcușan, Emanuel Marincău, Alin Chinteș - Robert Jălade, Luca Banu - David Păcuraru, David Barbu, Remus Guțea
  • Rezerve: Alexandru Maxim, Simon Mate - Adrian Iancu, Ianis Tarbă, Jason Kodor, Raul Marița, Bogdan Creț, Alexandru Irimia, Ianis Vencu, Gabriel Gheorghe, David Irimia, Tudor Neamțiu
  • Antrenor: Adrian Iencsi
  • Elveția U20: Ruben Salchli - Ryan Kessler, Joel Ruiz, Dircssi Ngonzo, Elias Jordan - Corsin Konietzke, Freddy Bomo, Lufti Dalipi - Jason-Lee Parente, Diego Besio, Tiemoko Outtara
  • Rezerve: Cyrill Emch - Sebastian Walker, Isaiah Okafor, Elohim Kamoko, Demir Xhemalija, Ranjan Neelakandan, Leon Grando, Emmanuel Tsimba, Eliah Jordan, Simon Caillet, Mattia Rizzo, Vasco Tritten
  • Antrenor: Gian Luca Privitelli

Elevii lui Iencsi vor încheia sezonul actual cu o partidă disputată pe Stade de Copet, o arenă cu suprafața artificială, care are aproximativ 4.000 de locuri.

3-3
s-a încheiat ultimul meci dintre România U20 și Elveția U20. Atunci, pe banca „tricolorilor mici” se afla Costin Curelea, care acum antrenează reprezentativa U21

Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru partidele din luna martie

  • Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);
  • Fundași: Alin Chinteș (U Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (U Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor)
  • Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);
  • Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

Citește și

Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Campionatul Mondial
12:42
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Citește mai mult
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Alcaraz și-a luat iaht FOTO: Liderul ATP s-a răsfățat cu o achiziție de 9 milioane de euro » Ambarcațiunea e ca a lui Nadal, dar mai mare
Tenis
11:59
Alcaraz și-a luat iaht FOTO: Liderul ATP s-a răsfățat cu o achiziție de 9 milioane de euro » Ambarcațiunea e ca a lui Nadal, dar mai mare
Citește mai mult
Alcaraz și-a luat iaht FOTO: Liderul ATP s-a răsfățat cu o achiziție de 9 milioane de euro » Ambarcațiunea e ca a lui Nadal, dar mai mare

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
