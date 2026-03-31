- Echipa națională U20 a României a fost învinsă de Elveția U20, scor 1-3.
- Pentru „tricolori” acesta este ultimul meci al sezonului 2025-2026 din Elite League.
Echipa pregătită de Adrian Iencsi spera să obțină prima victorie din această competiție, după un parcurs în care a înregistrat două remize și trei înfrângeri, dar nu a reușit.
Elveția U20 - România U20 3-1. Elevii lui Adrian Iencsi s-au prăbușit la finalul partidei
Meciul dintre România și Elveția a început echilibrat și părea că se va încheia cu încă un rezultat de egalitate pentru echipa lui Adrian Iencsi, însă lucrurile s-au schimbat în minutul 69.
Elvețienii au deschis scorul prin Demir Xhemalija, care a transformat o lovitură liberă trimisă prin zidul „tricolorilor”.
România a restabilit egalitatea în minutul 80. Ianis Târbă a executat un corner, Jason Kodor a prelungit excelent cu capul, iar Robert Jălade a împins mingea în plasă, din fața porții.
Totuși, în ultimele minute, „tricolorii mici” au mai încasat două goluri. Primul a venit în minutul 83, din penalty, iar al doilea în minutul 89, când Eliah Jordan a punctat după o fază foarte bine construită de elvețieni.
Clasamentul în Liga Elitelor
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Portugalia U20
|8
|22
|2
|Germania U20
|7
|15
|3
|Polonia U20
|4
|9
|4
|Elveția U20
|5
|6
|5
|Cehia U20
|7
|4
|6
|România U20
|6
|2
|7
|Italia U20
|3
|0
Celelalte rezultate obținute de România U20 în Elite League 2025-2026:
- 27 martie 2026: România U20 - Polonia U20 0-1
- 17 noiembrie 2025: Portugalia U20 - România U20 1-1
- 14 noiembrie 2025: Germania U20 - România U20 6-0
- 13 octombrie 2025: România U20 - Cehia U20 1-5
- 10 octombrie 2025: România U20 - Cehia U20 2-2
Echipele de start:
- România U20: Codruț Sandu - Naris Ilaș, Gabriel Dumitru, Darius Fălcușan, Emanuel Marincău, Alin Chinteș - Robert Jălade, Luca Banu - David Păcuraru, David Barbu, Remus Guțea
- Rezerve: Alexandru Maxim, Simon Mate - Adrian Iancu, Ianis Tarbă, Jason Kodor, Raul Marița, Bogdan Creț, Alexandru Irimia, Ianis Vencu, Gabriel Gheorghe, David Irimia, Tudor Neamțiu
- Antrenor: Adrian Iencsi
- Elveția U20: Ruben Salchli - Ryan Kessler, Joel Ruiz, Dircssi Ngonzo, Elias Jordan - Corsin Konietzke, Freddy Bomo, Lufti Dalipi - Jason-Lee Parente, Diego Besio, Tiemoko Outtara
- Rezerve: Cyrill Emch - Sebastian Walker, Isaiah Okafor, Elohim Kamoko, Demir Xhemalija, Ranjan Neelakandan, Leon Grando, Emmanuel Tsimba, Eliah Jordan, Simon Caillet, Mattia Rizzo, Vasco Tritten
- Antrenor: Gian Luca Privitelli
Elevii lui Iencsi vor încheia sezonul actual cu o partidă disputată pe Stade de Copet, o arenă cu suprafața artificială, care are aproximativ 4.000 de locuri.
Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru partidele din luna martie
- Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);
- Fundași: Alin Chinteș (U Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (U Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor)
- Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);
- Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).