L-a refuzat pe Burleanu Fostul mare fotbalist de la Steaua și de la națională a spus NU propunerii din partea FRF

Marius Lăcătuș (61 de ani) ar fi putut călca pe urmele lui Ilie Dumitrescu (57 de ani), dar a refuzat propunerea venită din partea Federației Române de Fotbal.

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au încercat să-l aducă pe Marius Lăcătuș în Comisia Tehnică a FRF, lucru recunoscut de legenda Stelei.

Lăcătuș a refuzat propunerea FRF

„Fiara” a explicat de ce a refuzat să se alăture Comisiei prezidate de Mihai Stoichiță:

„Mi s-a propus, dar am refuzat. În momentul în care există… Degeaba ai tu o părere, dacă ceilalți au altă părere”, a motivat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

Dacă ar fi acceptat propunerea, Lăcătuș s-ar fi alăturat altor nume mari din fotbalul românesc, precum: Ionel Augustin, Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru, Dumitru Dumitriu, Mihai Ianovschi, Dumitru Moraru, Marius Niculae, Marcel Răducanu, Ion Marin, Lucian Sânmărtean, Jakab Zoltan, Ilie Alexe și Massimo Pedrazzini.

Lăcătuș nu se mai vede antrenor: „ Nu-mi mai arde”

Întrebat dacă își dorește să conducă din nou o echipă de pe bancă, Lăcătuș a surprins:

„Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată, așa…

N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne, ferește! Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019”, a spus Marius Lăcătuș, conform sursei citate.

Ilie Dumitrescu a spus DA

FRF a convins, recent, un fost mare fotbalist de la Steaua să se alăture proiectelor ei.

„Ilie Dumitrescu va fi ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League, pe care Federația Română de Fotbal își dorește să o aducă la București în 2028 sau 2029.

Ilie Dumitrescu va ocupa funcția de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF și cluburile profesioniste din întreaga țară în ceea ce privește tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori.

Începând cu toamna lui 2026, FRF își dorește să organizeze și Professional Coaching Summit pentru antrenorii care au Licența Pro și Licența A . Ilie Dumitrescu va fi implicat în managementul acestui proiect alături de Academia Națională de Fotbal”, a anunțat FRF, în ianuarie 2026.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport