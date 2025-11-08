„Ce trebuie să știe generația tânără”  Mesajul emoționant al nepotului lui Emeric Ienei, la căpătâiul marelui antrenor

Darius, nepotul legendarului Emeric Ienei, a rostit un discurs emoționant la înmormântarea fostului antrenor.

Ienei a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar sâmbătă a fost condus pe ultimul drum, la Oradea.

Ceremonia s-a desfășurat cu onoruri militare, Ienei fiind general de brigadă în retragere, titlu acordat în 1998.

Nepotul lui Emeric Ienei, discurs emoționant la înmormântare

Darius, nepotul legendarului tehnician, a ținut un discurs care i-a emoționat pe toți cei prezenți la înmormântarea acestuia.

Vorbele sale au fost distribuite ulterior de Aurel Țicleanu, fost jucător al echipei naționale, care a fost și el prezent la Oradea. Darius a citat în discurs și o porțiune din editorialul scris de jurnalistul Narcis Drejan în gsp.ro după decesul lui Ienei.

Ceremonia de înmormântare a avut loc la Cimitirul Rulikowski, acolo unde atât suporteri, apropiați ai lui Ienei, dar și personalități din fotbal s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu legendei Stelei.

„Legendele nu mor niciodată”

„Sunt niște vorbe pe care vreau să vi le împărtășesc, fiindcă consider că îl reprezintă în totalitate. Nu există statuie suficient de mare pentru demnitate.

« Nu există bust care să cuprindă tăcerea frumoasă, calmă, venită din valori. Dar există memorie. Și totuși există inimă. Emeric Ienei a plecat așa cum a trăit, fără să ceară nimic. Noi suntem cei care îi datorăm totul.

Astăzi, România fotbalistică nu pierde doar un mare tehnician, pierde un domn al ei. Pierde un fel de a fi. Asta pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă: Emeric Ienei rămâne nu doar în istorie, ci în conștiință, pentru că adevărata performanță nu este trofeul, ci amprenta».

Ce trebuie să știe generația tânără este că moștenirea iubitului meu bunic va trăi prin familia sa, prin jucătorii pe care i-a antrenat și prin toți cei inspirați de modestia, bunătatea și dăruirea acestuia.

Așadar, acesta nu este un mesaj de rămas bun, pentru că de acum înainte îl vom purta în minte, în suflet și-n gândire, fiindcă legendele nu mor niciodată.

Te iubim, bunicu! Vă mulțumesc mult!”, a fost discursul lui Darius, nepotul lui Emeric Ienei.

