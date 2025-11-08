FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt

FCSB îi va aduce un omagiu lui Emeric Ienei la partida cu Hermannstadt, din etapa #16 a Ligii 1.

Ienei, fost mare antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

FCSB, gest special pentru Emeric Ienei la meciul cu FC Hermannstadt

La partida de la Sibiu, campioana României îi va aduce un omagiu tehnicianului care a adus Cupa Campionilor Europeni la București în anul 1986.

Roș-albaștrii vor intra pe teren îmbrăcați în tricouri speciale, pe care le vor purta și în timpul momentului de reculegere ținut în memoria fostului tehnician.

Ulterior, FCSB va juca într-un echipament negru , pentru a respecta doliul în memoria lui Emeric Ienei.

La înfrângerea cu Basel, 1-3 în Europa League, cele două formații au ținut un minut de reculegere pe St. Jakob Park.

Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea

Legendarul antrenor a fost condus pe ultimul drum sâmbătă, la Oradea.

Ceremonia de înmormântare a avut loc la Cimitirul Rulikowski, acolo unde atât suporteri, apropiați ai lui Ienei, dar și personalități din fotbal s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu legendei Stelei.

Ceremonia s-a desfășurat cu onoruri militare, Ienei fiind general de brigadă în retragere, titlu acordat în 1998.

