Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Jacopo Hosciuc foto: captură Prima Sport
Alte sporturi

Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 20:28
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 20:29
  • Jacopo Hosciuc (20 de ani) a devenit primul pilot român care urcă pe podium după o cursă din cadrul unui campionat mondial de motociclism viteză.
  • Născut în Italia, dar cu părinți români, tânărul pilot s-a clasat pe poziția a treia în penultima etapă a sezonului din MotoE.

Actuala stagiune din MotoE, categoria din motorsport care include doar motociclete electrice, se apropie de final, iar etapa din Portimao a adus o premieră pentru România.

Jacopo Hosciuc, primul podium românesc într-un campionat mondial de motociclism viteză

Hosciuc (MSI Racing Team) a pornit în prima cursă a etapei din Portugalia de pe poziția a zecea, însă a avut o prestație foarte bună și a reușit să încheie pe locul 3, la doar 0,185 secunde distanță de liderul Alessandro Zaccone (Aruba Cloud).

„Românul l-a atacat pe italianul Casadei la începutul ultimului tur, a urcat pe locul 3 și apoi a încercat să se implice și în lupta pentru victorie.

Cursa s-a încheiat într-un mod ușor anticlimactic, Zaccone reușind să-l țină în spatele său pe Granado până la final, iar Hosciuc mulțumindu-se cu locul 3, obținând primul său podium”, relatează motomatters.com.

Jacopo s-a clasat pe 8 în a doua cursă din Portugalia și se află pe locul 12 în clasamentul general, cu 84 de puncte. Zaccone a acumulat 198 și a devenit campion mondial.

Jacopo Hosciuc, podium în MotoE
Jacopo Hosciuc, podium în MotoE

Galerie foto (5 imagini)

Jacopo Hosciuc, podium în MotoE Jacopo Hosciuc, podium în MotoE Jacopo Hosciuc, podium în MotoE Jacopo Hosciuc, podium în MotoE Jacopo Hosciuc, podium în MotoE
+5 Foto
labels.photo-gallery

Jacopo este născut la Roma, iar părinții săi sunt originari din Sighetul Marmaţiei. Acesta reprezintă România încă de la începutul carierei sale, potrivit primasport.ro.

Hosciuc a reușit să câştige prima sa cursă internaţională în urmă cu 4 ani, în Olanda.

