Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză

Jacopo Hosciuc (20 de ani) a devenit primul pilot român care urcă pe podium după o cursă din cadrul unui campionat mondial de motociclism viteză.

Născut în Italia, dar cu părinți români, tânărul pilot s-a clasat pe poziția a treia în penultima etapă a sezonului din MotoE.

Actuala stagiune din MotoE, categoria din motorsport care include doar motociclete electrice, se apropie de final, iar etapa din Portimao a adus o premieră pentru România.

Jacopo Hosciuc, primul podium românesc într-un campionat mondial de motociclism viteză

Hosciuc (MSI Racing Team) a pornit în prima cursă a etapei din Portugalia de pe poziția a zecea, însă a avut o prestație foarte bună și a reușit să încheie pe locul 3, la doar 0,185 secunde distanță de liderul Alessandro Zaccone (Aruba Cloud).

„Românul l-a atacat pe italianul Casadei la începutul ultimului tur, a urcat pe locul 3 și apoi a încercat să se implice și în lupta pentru victorie.

Cursa s-a încheiat într-un mod ușor anticlimactic, Zaccone reușind să-l țină în spatele său pe Granado până la final, iar Hosciuc mulțumindu-se cu locul 3, obținând primul său podium”, relatează motomatters.com.

Jacopo s-a clasat pe 8 în a doua cursă din Portugalia și se află pe locul 12 în clasamentul general, cu 84 de puncte. Zaccone a acumulat 198 și a devenit campion mondial.

Jacopo este născut la Roma, iar părinții săi sunt originari din Sighetul Marmaţiei. Acesta reprezintă România încă de la începutul carierei sale, potrivit primasport.ro.

Hosciuc a reușit să câştige prima sa cursă internaţională în urmă cu 4 ani, în Olanda.

