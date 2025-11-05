Ienei, omagiat în Ghencea și la Oradea Ce mesaj a apărut pe stadion + FC Bihor, gest special în memoria legendei

Emeric Ienei a fost omagiat pe stadionul „Steaua” în ziua în care s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani.

Și FC Bihor, formația din orașul în care se stabilise de mult timp legendarul antrenor, l-a comemorat.

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

Emeric Ienei, omagiat în Ghencea: „Legendele nu mor niciodată”

În seara zilei în care vestea morții lui Ienei a lovit întreg fotbalul românesc, pe stadionul Steaua a fost afișat mesajul „Legendele nu mor niciodată!”.

Alături de acest mesaj, pe arena Stelei a fost proiectată o poză cu legendarul tehnician și cuvintele „Te vom iubi mereu”.

O grupare din Peluza Sud, facțiune care susține formația din liga secundă, s-a prezentat în fața stadionului cu un banner dedicat lui Ienei:

„Cu gândul la trecutul glorios, dar trăind ani grei/

Cei care nu au trădat își iau rămas-bun de la marele Jenei”.

Emeric Ienei a fost omagiat și la Oradea

În orașul unde Ienei și-a petrecut ultimii ani, la Oradea, el a fost omagiat de către fotbaliștii de la FC Bihor, chiar pe gazonul stadionului „Iuliu Bodola”.

„În memoria lui Emeric Ienei

În această seară, întregul colectiv al echipei de seniori a clubului nostru s-a adunat pe Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea pentru a aduce un pios omagiu celui care a fost Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități ale fotbalului bihorean și românesc.

Jucătorii, alături de staff-ul tehnic, au aprins lumânări la mijlocul terenului, în semn de recunoștință și respect față de omul care a inspirat generații întregi prin modestie, profesionalism și iubire față de acest sport.

Un gest plin de emoție, prin care clubul nostru își exprimă admirația pentru un simbol al fotbalului bihorean, un exemplu de caracter și devotament.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis cei de la FC Bihor.

