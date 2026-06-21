„Am fost dezamăgit”  Germania, acuzată de lipsă de fair-play după ultimul meci de la CM 2026: „Să nu ne vorbească urât” 

Emerse Fae (42 de ani), selecționerul Coastei de Fildeș, i-a acuzat pe fotbaliștii nemți de lipsă de fair-play, după înfrângerea echipei sale cu Germania, scor 1-2.

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Totul a pornit de la un incident petrecut în repriza secundă, când fundașul Wilfried Singo a dat mingea în afara terenului, fiind accidentat, iar Nathaniel Brown, apărătorul Germaniei, nu le-a dat înapoi balonul africanilor.

Mai mult, el a aruncat de la margine, iar de acolo Germania a pornit o fază periculoasă de atac.

Emerse Fae îi acuză pe nemți de lipsă de fair-play : „Am fost dezamăgit”

La conferința de presă de la finalul partidei, selecționerul Coastei de Fildeș nu s-a ferit să îi „urecheze” pe nemți, el declarându-se dezamăgit de comportamentul elevilor lui Julian Nagelsmann.

„I-am spus lui Brown să rămână umil. A făcut un meci grozav și nu trebuie să ne vorbească urât pentru că pierde sau pentru că scorul este de 1-1.

Ne-ar fi plăcut să vedem mai mult fair-play din partea Germaniei. Ne-ar fi plăcut să ne dea mingea înapoi când Singo s-a accidentat.

Sunt o națiune cu o istorie grozavă în fotbal și luăm exemplu de la ei, de asta am fost dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Fae la finalul meciului, potrivit espn.co.uk.

Emerse Fae: „Ambele echipe au meritat să câștige”

Coasta de Fildeș a reușit un meci foarte bun împotriva Germaniei, nemții marcând golul victoriei în minutul 4 al prelungirilor, prin Deniz Undav, după o partidă foarte echilibrată.

„Ambele echipe meritau să câștige și au avut șanse să se impună. Felicitări Germaniei, au câștigat meciul datorită experienței lor.

Noi am făcut un meci grozav și sunt foarte mândru de modul în care jucătorii mei au arătat împotriva uneia dintre favoritele competiției. Trebuie să folosim această înfrângere pentru restul turneului.

Am fi putut marca un al doilea gol la 1-1, dar am ratat acea șansă, iar ei au profitat. Undav a fost foarte calm când a marcat, asta înseamnă să ai experiență.

Vom folosi asta pentru a continua să creștem și să corectăm micile greșeli pe care le facem. Încă avem șanse și ne-am putea califica fără a fi nevoie să ne bazăm pe alte rezultate”, a mai spus selecționerul Coastei de Fildeș.

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