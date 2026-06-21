„Unii oameni îmi spun că sunt nebun” FOTO. Un fermier din Bangladesh a făcut un steag de 7,5 kilometri pentru Germania. Motivul e incredibil +17 foto
Amjad Hossain. Foto: capturi YouTube /Bangladesh Pratidin
Campionatul Mondial

„Unii oameni îmi spun că sunt nebun” FOTO. Un fermier din Bangladesh a făcut un steag de 7,5 kilometri pentru Germania. Motivul e incredibil

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 18:26
  • Amjad Hossain, un fermier de 72 de ani din Bangladesh, a atras atenția la începutul Cupei Mondiale, după ce a întins pe câmpurile sale un steag uriaș al Germaniei, lung de 7,5 kilometri.
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Într-o țară cu aproape 178 de milioane de locuitori, în care cei mai mulți fani ai fotbalului susțin Brazilia sau Argentina, Hossain a ales Germania, de patru ori campioană mondială.

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Un fermier din Bangladesh a făcut un steag uriaș pentru Germania: „Unii oameni îmi spun că sunt nebun”

Steagul în negru, roșu și galben a fost desfășurat în districtul Magura pe 10 iunie, înaintea startului turneului final, în fața localnicilor și a mai multor fani veniți să vadă momentul.

Hossain spune că pasiunea pentru Germania a început după o problemă gravă de sănătate.

Fermierul nu a fost niciodată în Germania, dar spune că s-a atașat de naționala acestei țări după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate în anii 2000.

„Am fost foarte bolnav în 2004 și 2005, iar un medicament german m-a vindecat. De atunci iubesc Germania și fotbalul ei.

Soția mea și ceilalți membri ai familiei nu s-au supărat niciodată, chiar dacă unii oameni îmi spun că sunt nebun”, a spus acesta, conform rfi.fr.

Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin
Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin

Galerie foto (17 imagini)

Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin Un fermier din Bangladesh a desfășurat un steag al Germaniei de 7,5 kilometri, pentru a-și arăta susținerea la Cupa Mondială. Foto: YouTube / @BangladeshPratidin
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Pentru Cupa Mondială din 2006, găzduită chiar de Germania, Hossain a început cu un steag de aproximativ 1,5 kilometri. De atunci, la fiecare turneu final, a încercat să-l facă tot mai mare.

„Iubesc echipa de fotbal a Germaniei, iar Oliver Kahn este, din punctul meu de vedere, cel mai mare portar din toate timpurile”, a mai spus Hossain.

De-a lungul anilor, fermierul ar fi vândut inclusiv bucăți de teren pentru a finanța noile versiuni ale steagului.

Inițiativa lui Hossain a fost remarcată și de reprezentanții Germaniei. După titlul mondial câștigat de nemți în 2014, Ambasada Germaniei în Bangladesh l-a omagiat, iar fermierul a primit statutul de membru pe viață al fan clubului naționalei germane.

7.300 de kilometri
este distanța dintre Germania și Bangladesh

Hossain spune că va urmări de la distanță parcursul Germaniei la Cupa Mondială și este convins că echipa poate câștiga din nou trofeul.

Visul său este ca steagul de 7,5 kilometri să ajungă într-o zi într-un muzeu din Germania. Și, la fel de important, să poată vedea naționala germană pe viu.

„Sper să am această șansă”, a spus fermierul din Bangladesh.

Germania și-a asigurat prezența în șaisprezecimile Mondialului din SUA, Canada și Mexic, după ce s-a impus în primele meciuri din grupa E, 7-1 vs. Curacao și 2-1 vs. Coasta de Fildeș.

Pentru selecționata lui Julian Nagelsmann urmează duelul cu Ecuador. Partida va avea loc joi, 25 iunie, de la 23:00 (ora României).

CM 2026, clasament Grupa E

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Germania9-26
2. Coasta de Fildeș2-23
3. Ecuador0-11
4. Curacao1-71

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