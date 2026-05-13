„Nu trebuie să facem tragedie” Cristiano Bergodi, după ce U Cluj a pierdut finala Cupei: „Avem meci peste 4 zile, iar presiunea e pe ei”

U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „șepcilor roșii”, a vorbit la finalul partidei de la Sibiu.

Tehnicianul clujenilor a comentat evoluția echipei sale, ratarea lui Iulian Cristea și ce va urma.

U CLUJ - U CRAIOVA. Cristiano Bergodi, după finala Cupei: „Nu le pot reproșa nimic băieților”

La flash-interviul de după meci, tehnicianul Universității Cluj a declarat:

„Ăsta e fotbalul, nu putem comenta mai mult. Am făcut un meci bun, nu le pot reproșa nimic băieților. La penalty-uri e o loterie, au marcat aproape toți în afara de Iulian (n.r. - Cristea). Din păcate, ăsta e fotbalul.

Au controlat jocul, dar nu și-au creat cine știe ce. Era normal că nu va fi ușor pentru noi, pentru că am schimbat sistemul în repriza a doua, am jucat cu trei fundași. N-am reușit apoi să jucăm și în prelungiri în acest sistem, am schimbat în 4-4-2 și nu a fost ușor.

Mergem înainte, avem încă un meci important duminică, la ei, și vom vedea ce se va întâmpla.

Nu am apucat să vorbesc cu Cristea. Laurențiu Popescu a apărat foarte bine. Șutul era pe colț, lent, asta este. A nimerit Popescu colțul și a reușit să apere. Nu am vorbit cu el, dar asta se întâmplă la penalty-uri, nu e ușor” , a declarat Bergodi, la Prima Sport.

Cristiano Bergodi, despre lupta la titlu: „Presiunea e pe ei, noi nu trebuie să facem tragedie”

Despre partida din weekend, cea din campionat, tehnicianul Universității Cluj a spus:

„E normal, firesc să fie dezamăgire. Peste patru zile mergem în Bănie, să jucăm finala de campionat. Trebuie să jucăm bine, iar apoi vedem. Trebuie să ne ridicăm moralul, asta e viața de jucător, de antrenor, trebuie să știm să și pierdem.

E păcat, pentru că au fost 120 de minute echilibrate. Nu a fost ușor, dar ce le pot reproșa băieților? E clar că nimic. Acum, presiunea e pe ei (n.r. pe Craiova). Astăzi s-a stabilit câștigătoarea la penalty-uri, dar duminică nu va fi așa.

Campionatul se mai poate prelungi cu o săptămână, pentru că ei trebuie să ne bată. Dacă ne bat, jos pălăria pentru ei, dar noi avem și rezultatul de egalitate.

E clar că ei au un moral mai bun, noi suntem puțin dezamăgiți, dar asta este, nu trebuie să facem tragedie”, a mai spus Bergodi.

