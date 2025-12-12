Emil Grădinescu, comentator TV, a reacționat după mesajul afișat de suporterii celor de la FCSB la meciul cu Feyenoord, scor 4-3.

În plus, Grădinescu a venit cu lămuriri despre discuția aprinsă de la CNA, unde a fost reclamat în mai multe rânduri de suporterii Stelei.

În urmă cu o săptămână, Grădinescu s-a prezentat la CNA, după o serie de sesizări din partea suporterilor Stelei, după ce comentatorul i-a numit „steliști” pe suporterii FCSB, iar acolo a intrat în conflict cu unul dintre membrii Consiliului.

Emil Grădinescu: „Suporterii nu pot fi manevraţi”

Joi, la meciul campioanei din Europa League, suporterii FCSB au afișat un banner cu mesajul: „Alături de Emil Grădinescu”.

„Le mulţumesc că sunt alături de mine. Sigur are legătură cu libertatea de exprimare, libertatea de opinie a unui comentator în timpul unui meci de fotbal. Vreau să accentuez un lucru: nu am nicio legătură cu el (n.r. cu mesajul).

Suporterii nu pot fi manevraţi, mai ales de cineva din presă. Recunosc, am fost anunţat de către un prieten că va fi un banner, care înţeleg că a fost făcut chiar la Rotterdam. Nu ştiam. Eram şi înainte de meci, trebuia să mă pregătesc.

Apoi am văzut bannerul şi am rămas surprins foarte plăcut şi foarte măgulit de chestia asta. Este o reacţie a fanilor legată de faptul că un comentator este împiedicat să îşi spună opinia”, a spus Grădinescu, potrivit fanatik.ro.

Emil Grădinescu: „Nu se stipulează interdicţia comentatorilor de a folosi numele Steaua”

În continuare, comentatorul TV a susținut că decizia definitivă care îi interzice clubului FCSB să folosească numele „Steaua” nu le impune acest lucruri și comentatorilor.

„Vreau să lărgesc puţin discuţia şi să spun că am fost sancţionat, dar nu este ceva grav, cu o scrisoare de atenţionare, dar ca manieră de lucru a unui om de televiziune care este invitat la CNA.

A fost cam dură poziţia reprezentantei CNA (n.r. Monica Gubernat), în sensul că nu m-a lăsat să vorbesc.

Acum vreau să vorbesc şi să le spun membrilor CNA, să îi rog frumos să citească atent această hotărâre a instanţei în această speţă a mărcii Steaua şi această speţă a conflictului FCSB – Steaua Bucureşti.

Acea decizie se referă exclusiv la interdicţia clubului FCSB de a folosi numele Steaua în acte comerciale. Nu se stipulează în niciun fel interdicţia comentatorilor de a folosi numele Steaua”, a declarat comentatorul.

