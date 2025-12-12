Mesaj pentru Grădinescu FOTO cu bannerul afișat pe Arena Națională după tensiunile dintre comentator și fanii din Ghencea +18 foto
  • FCSB - Feyenoord 4-3. Suporterii campioanei României i-au transmis un mesaj special comentatorului sportiv Emil Grădinescu (66 de ani).

Grădinescu a susținut constant că FCSB este continuatoarea istorică a Stelei, nu CSA Steaua, formația din Liga 2.

Această poziție i-a adus mai multe sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului, depuse de suporterii formației din Ghencea.

FCSB - Feyenoord 4-3. Fanii campioanei, mesaj pentru Emil Grădinescu

La partida spectaculoasă FCSB - Feyenoord, de pe Arena Națională, câțiva suporteri ai campioanei au afișat un banner prin care și-au arătat susținerea față de jurnalist.

Mesajul era simplu și direct: „Alături de Emil Grădinescu”. Comentatorul a fost reclamat în repetate rânduri pentru că a folosit numele „Steaua” pentru a face referire la FCSB.

VIDEO: Cum a sărbătorit FCSB victoria cu Feyenoord

Emil Grădinescu, judecat de CNA

Cea mai recentă interacțiune dintre Grădinescu și CNA a avut loc pe 3 decembrie, după ce, în 28 septembrie, comentatorul de la Prima Sport a folosit termenul „steliști” atunci când a făcut referire la suporterii campioanei României.

Cei patru, poate cinci mii de suporteri steliști de pe Arena Națională au motive să se aștepte la o surpriză neplăcută în seara asta răcoroasă de toamnă (n.r. la meciul cu Oțelul) Emil Grădinescu, comentator sportiv

În timpul ședinței, Grădinescu a intrat într-un conflict cu unul dintre membrii CNA, Monica Gubernat, care este și fosta președintă a Consiliului Național al Audiovizualului.

Mai jos prima parte a dialogului Emil Grădinescu - Monica Gubernat:

  • Monica Gubernat: Domnule Grădinescu, ați rectificat peste 10–15 minute că nu sunt steliști, sunt fcsbiști? (n.r. după decizia CNA din luna februarie).
  • Emil Grădinescu: Asta nu mai știu, cred că nu. Pentru că sunt suporteri care strigă „Steaua, Steaua”.
  • Monica Gubernat: Suporteri, suporteri, dar dumneavoastră sunteți comentator.
  • Emil Grădinescu: Da, dar eu constat realitatea. daca în tribune sunt suporteri de la CSA Steaua, adică clubul armatei, cel îndreptățit să se numească Steaua, atunci ei sunt suporteri steliști, care strigă „Steaua, Steaua”.
  • Monica Gubernat: Eu știu suporteri de la FCSB, care se consideră fcsbiști nu steliști. Nu puteți să trageți o concluzie absolută.
  • Emil Grădinescu: Ajungem într-o zonă în care, iertați-mă, exagerăm enorm. În curând nu o să mai putem folosi cuvântul Steaua sau stea.
  • Monica Gubernat: Se poate folosi cuvântul Steaua, domnule Grădinescu, când joacă CSA nu FCSB.

Ulterior, în discuție a intervenit un alt membru al CNA, Georgică Severin, moment în care Monica Gubernat a răbufnit.

Fosta președintă a CNA a spus că „nu mai are chef” ca Consiliul să soluționeze sesizări legate de conflictul CSA Steaua - FCSB.

Mai mult, Gubernat a avut și o replică ciudată referitor la ultrașii care i-au vandalizat casa comentatorului sportiv la începutul acestui an.

  • Monica Gubernat: Știți care este problema, domnule Severin? Eu nu mai am chef să-mi folosesc colegii pentru asemenea monitorizări. Cred că un pic de grijă din partea moderatorilor n-ar mai duce la atâtea sesizări. Unii uită intenționat de asta. Pentru că sunteți singurul moderator, domnule Grădinescu, care persistă folosind asemenea cuvinte.
  • Emil Grădinescu: Eu sunt comentator, nu moderator.
  • Monica Gubernat: Deja știți cum stă treaba. Avem și două decizii ale Înaltei Curți. Nu înțeleg ce vă mai trebuie să folosiți cuvântul „Steaua” când este vorba de FCSB.
  • Emil Grădinescu: Dacă insistența unor oameni care, de exemplu, au venit și mi-au vandalizat casa, influențează judecata onoratei CNA...
  • Monica Gubernat: Au dreptate, domnule Grădinescu, au dreptate.
  • Emil Grădinescu: Nu cred că asta este un criteriu în a judeca o speță. Este vorba despre un grup de oameni care strigă „Steaua” și care sunt steliști. Nu există nicio hotărâre care să împiedice folosirea derivatelor din cuvântul Steaua, după cum hotărârea judecătorească se refere la cu totul și cu totul altceva. Am spus-o de atâtea ori.
  • Monica Gubernat: Dintre toți comentatorii doar dumneavoastră înțelegeți diferit hotărârile Înaltei Curți. Deocamdată o să propun o scrisoare de atenționare, dar la modul sincer, nu mai faceți „push” pe subiectul acesta pentru că o să propun sancțiuni data viitoare.
  • Emil Grădinescu: Iertați-mă, văd că presiunea pe care o pun suporterii de la CSA Steaua prin zecile de…
  • Monica Gubernat: Domnule Grădinescu, vă rog să nu intrați în asemenea concluzii. Insist, că pe noi nu pune nimeni presiune. Au avut dreptate, acea petiție a avut dreptate.

Într-un final, CNA a decis să trimită postului Prima Sport 1 o scrisoare de atenționare prin care i se cere televiziunii să nu mai folosească termenul „Steaua” când este vorba despre FCSB.

ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua

Pe 4 noiembrie , Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua.

Între cele două rivale mai există un proces intentat de MApN, pentru 36 de milioane de euro, prejudiciul solicitat pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit identitatea Stelei.

Instanța a respins recursul formulat de FCSB, ceea ce înseamnă că nu mai există nicio cale de atac pentru clubul lui Gigi Becali.

Astfel, „militarii” au obținut încă o victorie împotriva formației lui Gigi Becali, consolidându-și poziția în litigiul pentru drepturile asupra mărcii.

