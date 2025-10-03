Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Andrei Nicolescu (49 de ani) a avut un discurs dur la finalul meciului de la Clinceni.

Președintele clubului din București a fost foarte nemulțumit de condițiile în care s-a disputat partida.

Meciul dintre Unirea și Dinamo s-a disputat pe un teren inundat de apă, după ce a plouat torențial înainte și pe parcursul partidei.

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO. Andrei Nicolescu: „Ăsta nu e fotbal, o să vorbesc la AFAN”

Conducătorul „câinilor” a criticat faptul că meciul s-a disputat în ciuda stării gazonului de la Clinceni și a cerut intervenția AFAN.

„În prima repriză nu trebuia să se joace. Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. În primul rând pentru sănătatea jucătorilor și în al doilea rând că ne compromitem toți, de la Federație până la cluburi.

A fost altceva decât fotbal. Nu putem așa, la nivelul ăsta, dacă vrem să progresăm. Eu nu vreau să mă compromit... O să vorbesc la AFAN, cineva de acolo ar fi trebuit să intervină și să spună că nu se poate așa ceva. E vorba de integritatea jucătorilor.

Regulamentul e simplu, arbitrul dă drumul la meci, dar există alte foruri care coordonează acest lucru și nu trebuia jucat. În prima repriză n-a fost fotbal, în a doua așa și așa”, a declarat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Este o luptă de anduranță”

„Sunt mulțumit de atitudinea băieților și de faptul că am luat 3 puncte, dar cu riscuri mari la ambele echipe. Este o luptă de anduranță, începem să ne luăm punctele cu echipele mici și suntem mulțumiți pentru că înseamnă că avem un progres”, a mai adăugat Nicolescu.

VIDEO. Ploaie torențială la Unirea Slobozia - Dinamo

