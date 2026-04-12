România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup

România a învins Polonia, scor 38-34, în ultima etapă a grupelor turneului de handbal feminin EHF Euro Cup.

Învinsă fără drept de apel pe teren propriu de Norvegia, scor 25-45, elevele antrenate de Ovidiu Mihăilă au strâns rândurile și au reușit calificarea în Final Four-ul EHF Euro Cup.

România s-a calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup

Chiar în ziua de Paște, „tricolorele” au dat piept cu Polonia într-un meci desfășurat la Radom.

România a început partida ca din tun și s-a distanțat rapid la 5-0.

Jocul bun al naționalei noastre a continuat, iar grație paradelor reușite de Diana Ciucă, handbalistele conduse de Ovidiu Mihăilă au intrat la vestiare cu un avantaj de 6 goluri (21-15).

Repriza secundă s-a desfășurat după aceleași coordonate, iar România s-a impus în cele din urmă,scor 38-34.

Elena Roșu, cu 7 goluri, Alisia Boiciu, Lorena Ostase și Sonia Seraficianu, toate cu câte 6 reușite, au fost cele mai bune marcatoare ale României.

Grație acestui succes, „tricolorele” au terminat pe locul 2 în Grupa 1 din EHF Euro Cup și s-au calificat în Final Four-ul competiției, unde vor da peste Danemarca.

În cealaltă semifinală, Ungaria o va înfrunta pe Norvegia. Partidele sunt programate în luna septembrie.

Rezultatele României în EHF Euro Cup

15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27

19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29

5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32

8 martie: România – Slovacia 32-19

8 aprilie: România – Norvegia 25-45

12 aprilie: Polonia - România 34-38

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Norvegia 206-130 12 2. România 188-182 8 3. Polonia 165-176 4 4. Slovacia 124-195 0

Locurile 1 și 2 merg în Final Four

EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.

România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

