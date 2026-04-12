România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Lorena Ostase sărbătorind victoria României/ Foto: IMAGO
Handbal

alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 21:33
  • România a învins Polonia, scor 38-34, în ultima etapă a grupelor turneului de handbal feminin EHF Euro Cup.

Învinsă fără drept de apel pe teren propriu de Norvegia, scor 25-45, elevele antrenate de Ovidiu Mihăilă au strâns rândurile și au reușit calificarea în Final Four-ul EHF Euro Cup.

România s-a calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup

Chiar în ziua de Paște, „tricolorele” au dat piept cu Polonia într-un meci desfășurat la Radom.

România a început partida ca din tun și s-a distanțat rapid la 5-0.

Jocul bun al naționalei noastre a continuat, iar grație paradelor reușite de Diana Ciucă, handbalistele conduse de Ovidiu Mihăilă au intrat la vestiare cu un avantaj de 6 goluri (21-15).

Repriza secundă s-a desfășurat după aceleași coordonate, iar România s-a impus în cele din urmă,scor 38-34.

Elena Roșu, cu 7 goluri, Alisia Boiciu, Lorena Ostase și Sonia Seraficianu, toate cu câte 6 reușite, au fost cele mai bune marcatoare ale României.

Grație acestui succes, „tricolorele” au terminat pe locul 2 în Grupa 1 din EHF Euro Cup și s-au calificat în Final Four-ul competiției, unde vor da peste Danemarca.

În cealaltă semifinală, Ungaria o va înfrunta pe Norvegia. Partidele sunt programate în luna septembrie.

Rezultatele României în EHF Euro Cup

  • 15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27
  • 19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29
  • 5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32
  • 8 martie: România – Slovacia 32-19
  • 8 aprilie: România – Norvegia 25-45
  • 12 aprilie: Polonia - România 34-38

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Norvegia206-13012
2. România188-1828
3. Polonia165-1764
4. Slovacia124-1950

Locurile 1 și 2 merg în Final Four

  • EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.
  • România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

