România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup

- România a învins Polonia, scor 38-34, în ultima etapă a grupelor turneului de handbal feminin EHF Euro Cup.
Învinsă fără drept de apel pe teren propriu de Norvegia, scor 25-45, elevele antrenate de Ovidiu Mihăilă au strâns rândurile și au reușit calificarea în Final Four-ul EHF Euro Cup.
România s-a calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Chiar în ziua de Paște, „tricolorele” au dat piept cu Polonia într-un meci desfășurat la Radom.
România a început partida ca din tun și s-a distanțat rapid la 5-0.
Jocul bun al naționalei noastre a continuat, iar grație paradelor reușite de Diana Ciucă, handbalistele conduse de Ovidiu Mihăilă au intrat la vestiare cu un avantaj de 6 goluri (21-15).
Repriza secundă s-a desfășurat după aceleași coordonate, iar România s-a impus în cele din urmă,scor 38-34.
Elena Roșu, cu 7 goluri, Alisia Boiciu, Lorena Ostase și Sonia Seraficianu, toate cu câte 6 reușite, au fost cele mai bune marcatoare ale României.
Grație acestui succes, „tricolorele” au terminat pe locul 2 în Grupa 1 din EHF Euro Cup și s-au calificat în Final Four-ul competiției, unde vor da peste Danemarca.
În cealaltă semifinală, Ungaria o va înfrunta pe Norvegia. Partidele sunt programate în luna septembrie.
Rezultatele României în EHF Euro Cup
- 15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27
- 19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29
- 5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32
- 8 martie: România – Slovacia 32-19
- 8 aprilie: România – Norvegia 25-45
- 12 aprilie: Polonia - România 34-38
Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Norvegia
|206-130
|12
|2. România
|188-182
|8
|3. Polonia
|165-176
|4
|4. Slovacia
|124-195
|0
Locurile 1 și 2 merg în Final Four
- EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.
- România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.