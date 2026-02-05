Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) s-au calificat în semifinale la Transylvania Open.

Cele două se pot înfrunta sâmbătă pentru trofeu.

Zi plină la BT Arena din Cluj, unde s-au disputat sferturile de finală de la turneul WTA Transylvania Open.

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu s-au calificat în semifinale la Transylvania Open

Emma Răducanu, principala favorită a turneului, n-a avut emoții în duelul cu Maja Chwalinska. Britanica de origine română a câștigat primul set la zero în numai 25 de minute.

Partea secundă a fost ceva mai echilibrată, dar controlată permanent de Emma. Victorie după puțin peste 70 de minute de joc, 6-0, 6-4, și calificare în penultimul act.

În runda următoarea, Răducanu va da peste Oleksandra Oliynykova (25 de ani, #91 WTA).

Apoi, pe teren a intrat Sorana Cîrstea, ultima reprezentantă a României pe tabloul principal de la simplu.

Duelul cu Anastasia Potapova a fost mult mai echilibrat. Românca a avut nevoie de peste două ore pentru a obține calificarea.

Dacă în primul set au fost 5 break-uri, iar Sorana a rupt echilibrul chiar pe final, în al doilea act i-a „spart” serviciul jucătoarei din Austria încă din primul game și a menținut avantajul până la final.

Victorie cu 7-5, 6-4 pentru Cîrstea, care ajunge în premieră în penultimul act de la Transylvania Open.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea se va duela cu învingătoarea dintre Daria Snigur și Yue Yuan.

Răducanu și Cîrstea se pot întâlni în finală, dacă vor câștiga partidele de vineri. Cele două s-au înfruntat o singură dată, în 2021, în turul 3 de la Wimbledon, când britanica s-a impus cu 6-3, 7-5.

