Transylvania Open FOTO. Sorana Cîrstea și Emma Răducanu s-au calificat în semifinale și se pot înfrunta pentru trofeu! +43 foto
Sorana Cîrstea, în semifinale la Transylvania Open. Foto: Raed Krishan
Transylvania Open FOTO. Sorana Cîrstea și Emma Răducanu s-au calificat în semifinale și se pot înfrunta pentru trofeu!

alt-text Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 21:16
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 21:16
  • Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) s-au calificat în semifinale la Transylvania Open.
  • Cele două se pot înfrunta sâmbătă pentru trofeu.

Zi plină la BT Arena din Cluj, unde s-au disputat sferturile de finală de la turneul WTA Transylvania Open.

Imagini pentru istorie! VIDEO Cristi Chivu a preluat torța olimpică: ce i s-a strigat din public
Imagini pentru istorie! VIDEO Cristi Chivu a preluat torța olimpică: ce i s-a strigat din public
Imagini pentru istorie! VIDEO Cristi Chivu a preluat torța olimpică: ce i s-a strigat din public

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu s-au calificat în semifinale la Transylvania Open

Emma Răducanu, principala favorită a turneului, n-a avut emoții în duelul cu Maja Chwalinska. Britanica de origine română a câștigat primul set la zero în numai 25 de minute.

Partea secundă a fost ceva mai echilibrată, dar controlată permanent de Emma. Victorie după puțin peste 70 de minute de joc, 6-0, 6-4, și calificare în penultimul act.

În runda următoarea, Răducanu va da peste Oleksandra Oliynykova (25 de ani, #91 WTA).

Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (7).jpg
Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (7).jpg

Galerie foto (43 imagini)

Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (1).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (2).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (3).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (4).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+43 Foto
Apoi, pe teren a intrat Sorana Cîrstea, ultima reprezentantă a României pe tabloul principal de la simplu.

Duelul cu Anastasia Potapova a fost mult mai echilibrat. Românca a avut nevoie de peste două ore pentru a obține calificarea.

Dacă în primul set au fost 5 break-uri, iar Sorana a rupt echilibrul chiar pe final, în al doilea act i-a „spart” serviciul jucătoarei din Austria încă din primul game și a menținut avantajul până la final.

Victorie cu 7-5, 6-4 pentru Cîrstea, care ajunge în premieră în penultimul act de la Transylvania Open.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea se va duela cu învingătoarea dintre Daria Snigur și Yue Yuan.

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (25).jpg
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (25).jpg

Galerie foto (43 imagini)

Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (1).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (2).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (3).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (4).jpg Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+43 Foto
Răducanu și Cîrstea se pot întâlni în finală, dacă vor câștiga partidele de vineri. Cele două s-au înfruntat o singură dată, în 2021, în turul 3 de la Wimbledon, când britanica s-a impus cu 6-3, 7-5.

Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru"
Superliga
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru"
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru"
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Jocurile Olimpice
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
tenis Sorana Cirstea emma raducanu transylvania open
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!" » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!" » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!" » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place" Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea"
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place" Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea"
„Nici mama lui nu-l place" Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea"
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11"
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11"
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11"
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
