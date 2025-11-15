„Românii ne-au pus vize” Enes Sipovic, campion în Liga 1, a analizat în Bosnia marele duel de la Zenica pentru GOLAZO.ro

Enes Sipovic, fost fotbalist bosniac care a jucat șase ani în România, îi dă sfaturi lui Mircea Lucescu pentru meciul de sâmbătă seară.

Recunoaște în interviul pentru cititorii GOLAZO.ro că „am câștigat cu noroc la București”.

Dar ține cu naționala țării lui: „Sper ca Edin Dzeko să marcheze și Bosnia să câștige. Îmi pare rău pentru voi!”.

Enes Sipovic are 35 de ani, șase în Liga 1, la Oțelul, Petrolul și Farul, a debutat ca jucător în fotbalul profesionist în România și e mereu cu gândul la România.

Chiar dacă nu a mai evoluat la noi din 2015 și s-a retras anul trecut, stabilindu-se la Sarajevo, orașul în care s-a născut, în țara pe care-o iubește, Bosnia. Acasă.

În decembrie începe cursurile de antrenor, la federația locală. A descoperit că vede și simte bine jocul de pe bancă.

Și, tocmai de aceea, pentru că știe să decripteze ceea ce se întâmplă pe teren, a analizat pentru cititorii GOLAZO.ro Bosnia - România.

Ne-am întâlnit cu el la Sarajevo și, printre multe altele, am discutat despre meciul de sâmbătă seară. În română.

„Noi, bosniacii, avem trei categorii de jucători: accidentați, suspendați și care nu joacă”

Enes, cum vezi Bosnia - România?

România e favorită din mai multe puncte de vedere. Ne prinde acest meci într-un moment dificil, cu doi oameni importanți suspendați, pe care s-a mizat până acum. Sunjic, un jucător muncitor, principal la mijlocul terenului. Mujakic, care poate fi fundaș central și lateral. Un băiat războinic, de care ai nevoie.

Plus accidentații. Plus cei care de-abia s-au refăcut.

Kolasinac a fost accidentat, dar a revenit. Dedic s-a accidentat, dar a revenit. Demirovic nu poate juca, tot accidentat. Ceilalți n-au minute la echipele de club. Avem trei categorii de jucători: accidentați, suspendați și care nu joacă.

Sipovic recunoaște: „Am câștigat cu noroc, nici n-am ieșit din careu”

Cum ți s-a părut primul meci?

Noi am câștigat cu noroc. Poate și arbitrul a fost de partea noastră cu penalty-ul. Nu mai urmăresc regulile așa mult, dar nu mai știi când e penalty sau nu. Mă uitam la Liverpool cu Real Madrid și nu era henț. Celălalt meci, era penalty. Depinde de arbitru. Acum, românii au o motivație în plus, pentru că au avut un pas greșit. La București, în a doua repriză, au fost peste noi, nici n-am ieșit din careu. Am glumit: ne-au pus vize.

Mai e și acea problemă cu fanii bosniaci.

Exact. Sunt cei care au mers cu naționala peste tot. Nu vorbesc doar de fotbal, ci și de handbal, baschet. Sunt suporteri de națională, nu de echipă de club. Nu știu de unde a apărut această problemă. E o întrebare pentru altcineva. Sper că o să fie la Zenica și să facă parte din galerie. Ca jucător, când ești în dificultate și ai pe cineva care să te susțină, găsești undeva în tine un ultim atom de forță.

De unde acest conflict?

E de mai mult timp. A fost și înainte. Acum e Vico Zeljkovic, înainte celălalt. A fost mereu un conflict între suporteri și președintele federației. Ei știu care e problema. Dacă m-ai pune pe mine cu Zeljeznicar, nu mă interesează dacă acolo joacă Vlad, Cristi sau oricine. Eu o să susțin pe acel băiat. După meci vedem ce va fi. În timpul meciului trebuie să-l susțin.

Poate fi și din cauza campionatului intern al Bosniei, unde sunt lucruri suspicioase. Sunt multe semne de întrebare - Enes Sipovic, fost fotbalist bosniac Enes Sipovic

Sipovic: „Nu mai producem jucători în Bosnia. Luăm de-afară !”

La ce te referi?

La arbitraj! E o boală la noi asta. Îi înțeleg și pe arbitri, pentru că e greu să fii perfect. La cum se trag liniile la VAR, de multe ori e de râs. E comic, dar n-ai ce face. Sunt convins că și federația vrea să fie mai bine. Poate nici ei n-au acum toate lucrurile ca să poată îmbunătăți. E foarte greu să mai găsești un arbitraj care să fie egal. Peste tot ai echipele mari protejate de arbitri.

Poate de asta pierde naționala Bosniei?

Ca să fim sinceri, Bosnia n-a trăit din jucătorii care sunt în campionatul intern. Sunt jucători ai căror părinți i-au născut afară, în străinătate. Cumva, apoi i-am găsit noi. Mi se pare că i-am găsit pe toți și nu mai avem astfel de rezerve. Aici nu mai producem.

Sipovic spune ce trebuie să facă Lucescu, unde să pună presiune

Ce-ți place la naționala României? Unde crezi că putem surprinde?

Ultima dată când am vorbit de Bosnia și România, am spus exact unde va fi golul. Am spus că va centra Duljevic și va marca Dzeko, dar a marcat celălalt atacant, Prevljak. Dacă aș fi selecționerul României și m-aș uita la meciuri, aș vedea că Bosnia n-a jucat cine știe ce. Nu avem multe partide împreună, sunt jucători noi. Dacă românii au răbdare, pentru că mulți dintre ai noștri nu joacă la echipele de club, meciul poate fi decisiv în ultimul sfert de oră.

Ce ar trebui să facă Mircea Lucescu?

Dacă pune presiune, poate avea victoria.

Presing la portar? Vasilj are probleme?

Dacă vrei să joci fotbal, trebuie să ai un portar bun cu mingea. Vasilj joacă în Germania, apără bine, dar face gafe. Tu, ca fundaș central, când ești pus sub presiune, trebuie să ai un portar care le știe cu mingea. Să nu-ți fie frică să joci.

România îl are pe Bîrligea, care poate face presiune.

Așa este! Mă gândesc acum ca un om de fotbal. Să stea sus românii.

Sipovic: „Speranța noastră e Dzeko. El e totul!”

Care e speranța Bosniei?

Mă bucur că a venit Hadziahmetovic, care joacă la Hull City. A fost și la Beșiktaș. Îmi place mult de el. Dacă are o zi în care intră cu plăcere, poate fi rău pentru România. Pe bandă e Dedic, dar nu știu dacă e pregătit. E Memic care e un jucător iute. Speranța noastră e Dzeko. El e totul! Din păcate, nu-l înțeleg pe antrenorul Fiorentinei. Din cauza lui nu mai joacă.

Dzeko are totuși 39 de ani.

Înțeleg că e vorba de vârstă, dar trebuie să scoți ce e mai bun din el. Și-o repriză dacă poate juca. A fost bun peste tot unde a mers, și în Anglia, și în Italia, Germania, Turcia. El e un exemplu pentru toți jucătorii tineri. Sper ca atunci când își termină cariera să scrie o carte în care să spună cum a fost pentru el la început.

Nici pentru Dzeko n-a fost ușor. Totul e minte și el e foarte puternic mental. Mi-aș dori ca atunci când va lansa cartea, fiecare jucător să o citească. Asta văd eu - Enes Sipovic, fost fotbalist bosniac Enes Sipovic

„Poți să te întorci acasă la mama sau să te lupți cu lupii și să rămâi”

Ce trebuie să învețe?

Nu am fost ca Dzeko, dar am trecut prin perioade grele. Știu cum e. Poți să te întorci acasă la mama sau să te lupți cu lupii și să rămâi. E greu să ieși din Bosnia, că ești extracomunitar. Însă afară nimeni nu te așteaptă. Sunt mulți în spatele tău, care așteaptă să aluneci, să te accidentezi. Să vină altul în locul tău.

Ce îți dorești sâmbătă seară? Sper ca Edin să marcheze și Bosnia să câștige. Îmi pare rău! Ați venit și v-ați făcut vacanța aici, dar sper să plecați supărați! Hahaha!

VIDEO. Enes Sipovic, campion în Liga 1, a analizat în Bosnia marele duel de la Zenica pentru GOLAZO.ro

