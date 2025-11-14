A atacat Bosnia la ea acasă! Lucescu a fost tăios cu jurnaliștii bosniaci: „Nu meritați victoria în tur” +9 foto
Mircea Lucescu a readus meciul cu Bosnia în discuție, cel pierdut în primăvară, 0-1 la București. Și asta chiar la conferința de la Zenica, de vineri seară, reacționând dur la întrebările reporterilor bosniaci.  Foto: Raed Krishan
Nationala

A atacat Bosnia la ea acasă! Lucescu a fost tăios cu jurnaliștii bosniaci: „Nu meritați victoria în tur”

Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , Vlad Nedelea , Theodor Jumătate
Publicat: 14.11.2025, ora 21:04
Actualizat: 14.11.2025, ora 21:23
  • Mircea Lucescu a readus meciul cu Bosnia în discuție, cel pierdut în primăvară, 0-1 la București. Și asta chiar la conferința de la Zenica, de vineri seară, reacționând dur la întrebările reporterilor bosniaci. 
  • Selecționerul a insistat asupra lucrurilor pe care le-a făcut el, de ce apreciază jucătorii din lotul actual și a repetat un mesaj pentru Răzvan Marin după conflictul din octombrie. 
  • Ionuț Radu a explicat ascensiunea sa în 2025 și a spus clar: „Trebuie să fie o normalitate calificarea la Mondiale, nu un eveniment istoric”.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Conferința noastră de la Zenica a început liniștit, cu Ionuț Radu vorbind despre revenirea sa la națională și despre calificarea la Mondial. Și s-a agitat când a vorbit selecționerul Mircea Lucescu.

Radu: „Confortul nostru e să fim la Mondiale”

Radu a spus care e secretul ascensiunii sale în 2025, după câțiva ani de cădere, efectul fiind întoarcerea printre „tricolori” și șansa de a juca la Mondial.

„Viața unui fotbalist se poate schimba repede. Am încercat mereu să rămân cu aceeași mentalitate. Asta cred că m-a ajutat când am fost jos. Sunt mândru că sunt aici. Continui să muncesc și dau tot ce am mai bun pentru națională”, a afirmat portarul Celtei Vigo.

Nu îl mulțumește ideea de a fi în baraj prin Liga Națiunilor: „Nu găsim confort în a termina pe locul 3. Confortul nostru e să fim la Mondiale. Nu mă gândesc la baraj, vreau să câștigăm meciul de mâine”.

Radu: „Trebuie să fie o normalitate calificarea la Mondiale, nu un eveniment istoric”

A comentat confruntarea cu Bosnia. „Atacăm acest meci cu mare încredere. Sunt foarte încrezător în această generație. Suntem conștienți că trebuie să fie o normalitate calificarea la Mondiale, nu un eveniment istoric.

Dacă vom aborda meciurile rămase cu mentalitatea din meciul cu Austria, atunci cu siguranță vom reuși. Să avem toți încredere! Nu vă vom dezamăgi”, a subliniat goalkeeperul.

Noi am avut mereu încredere. Meciul cu Austria a fost doar o confirmare a muncii depuse. Poate n-am avut o perioadă strălucită, dar ne-am revenit jucând ca o echipă, jucând ce știm. Nu pot să zic că e un avantaj victoria cu Austria. Dar e un boost de încredere Ionuț Radu, portarul României

Lucescu: „Bosnia nu merita să câștige la București. Am avut un penalty evident”

Apoi, a intrat în scenă Mircea Lucescu. Va fi o presiune această confruntare de la Zenica?

„Pentru mine nu este o presiune, în niciun caz. E o responsabilitate de a construi o echipă care să meargă la Campionatul Mondial”.

S-a enervat când și-a amintit de România - Bosnia 0-1, în primăvară, la București.

Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Am avut un penalty evident, dar arbitrul nu a dictat, am dominat categoric meciul, 70-20, teamă nu are cum să ne fie. Nu consider că e un meci greu Mircea Lucescu, selecționer România

Lucescu, la națională: „Am adăugat un mod mai rațional de a interpreta jocul”

Care e punctul tare al naționalei noastre împotriva Bosniei? S-a referit tot la ce a realizat el. Și ce l-a forțat să schimbe echipa de la Euro.

„Lucrul pe care l-am făcut în toată această perioadă e punctul forte. Am pierdut 9-10 jucători din diferite motive, accidentări, schimburi de echipă. Este o echipă nouă, am reconstruit-o, chiar dacă are o bază a echipei care a mers la Euro.

La asta am adăugat un mod mai rațional de a interpreta jocul, totul ca să fie ajutați să nu aibă teamă de nimic atunci când intră pe teren”.

Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg
Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Lucescu: „Cei care sunt aici îi vor face uitați pe cei care lipsesc”

Și iar a reluat ideea că a fost forțat să transforme naționala.

„Noi am pierdut 7 jucători dintre titularii din toamnă. E o echipă cu totul nouă la noi. Sunt 4 jucători în defensivă, mulți dintre ei au jucat la națională.

Toți s-au pregătit foarte bine. Cei care sunt aici îi vor face uitați pe cei care lipsesc”, a afirmat el.

Cea mai bună echipă e cea care intră pe teren. E problema mea dacă am echipa în cap sau nu. Nu trebuie să vă spun vouă asta. Câteodată inspirația poate fi decisivă. Toți sunt pregătiți pentru a juca Mircea Lucescu, selecționer România

FOTO. Imagini de la antrenamentul oficial al „tricolorilor”

Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (14).jpg
Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (14).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (1).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (2).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (3).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (4).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

„Dacă nu se supăra Răzvan Marin, era o problemă serioasă”

Îi apreciază pe jucătorii din lotul actual. „La meciul cu Austria, toți au venit cu goluri marcate, câștigători, dar au venit cu o cunoaștere precisă pentru ceea ce au de făcut. Știu foarte bine ce trebuie să facă și cum să se prezinte la meci”.

Un singur lucru ne trebuie: „De victorie avem nevoie pentru a merge la Mondiale”.

Nu a mai vrut să să reia conflictul cu Răzvan Marin, de la partida cu Austria. Dar a repetat un mesaj:

„Nu fac dueluri în declarațiile mele, comentez, argumentez. Pentru ce să discut cu Răzvan Marin? E normal să fie supărat dacă nu joacă. Dacă nu se supăra era o problemă serioasă. Indiferent ce aș spune ați transforma într-o polemică”.

VIDEO. Antrenamentul oficial al României în Bosnia

mircea lucescu romania bosnia cm 2026 preliminarii cm 2026
