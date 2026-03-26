Turcii, deja cu gândul la Mondial Jucătorul naționalei lui Montella, încrezător înainte de baraj: „Vrem să facem lucruri mărețe"

Publicat: 26.03.2026, ora 11:10
  • Enes Unal (28 de ani), atacantul turc al lui Bournemouth, este încrezător că naționala pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani) se poate califica la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România se joacă astăzi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Enes Unal a adunat 34 de selecții pentru Turcia, dar nu a mai jucat pentru echipa națională din noiembrie 2024, ultima sa apariție fiind în meciul cu Țara Galilor (0-0) din Liga Națiunilor.

Enes Unal: „Toată lumea visează la Cupa Mondială”

Atacantul Enes Unal este încrezător că Turcia poate trece de România și apoi de Slovacia sau Kosovo, pentru a obține calificarea la Campionatul Mondial din această vară.

„Toată lumea visează la Cupa Mondială. Este cel mai înalt punct pe care îl poate atinge un fotbalist. Îți reprezinți țara. Echipa națională este într-o formă foarte bună. Avem jucători în formă maximă, vedete și luptători.

Nu am mai fost acolo de mult timp. Am avut accidentări. Dar lotul nu s-a schimbat prea mult. Am petrecut mult timp în același mediu cu ei.

Avem o echipă unită, vrea să facă lucruri mărețe și vrea să ridice nivelul fotbalului național. Echipa noastră națională poate merge cu siguranță la Cupa Mondială. Dacă nu ar fi fost tragerea la sorți, am fi putut merge direct.

Dar am obținut o tragere la sorți bună. Vom juca împotriva unor echipe bune, echipe care nu ar trebui subestimate. Fotbalul modern s-a dezvoltat mult, iar echipa fiecărei țări poate cauza probleme.

Antrenorul nostru (n.r. Vincenzo Montella) este foarte bun la asta și nu cred că va face compromisuri”, a declarat Enes Unal, conform fotomac.com.tr.

VIDEO. Stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

Enes Unal: „Vincenzo Montella a unit echipa”

Jucătorul turc l-a lăudat pe selecționerul Vincenzo Montella pentru modul în care a reușit să unească echipa. Italianul a preluat banca tehnică a Turciei în septembrie 2023.

„Avem jucători care joacă la un nivel înalt. Avem jucători care concurează constant în Turcia și Europa. Sistemul introdus de antrenor și capacitatea sa de a ne uni sunt foarte importante.

A fost minunat să vedem jucătorii jucând la un nivel înalt, dobândind disciplină tactică și defensivă și, de asemenea, să ne întâlnim cu Vincenzo Montella.

Obișnuiam să fim o echipă care se chinuia mereu, acum avem o echipă care își duce treaba la bun sfârșit. Suntem o echipă care concurează bine în meciurile mari. Vincenzo Montella a unit, de fapt, echipa într-un mod foarte simplu.

Aceasta este caracteristica unui antrenor italian. A ținut întâlniri scurte, întâlniri individuale și întâlniri de grup. Mulți jucători din echipa națională joacă multe meciuri și sunt constant sub presiune. Presiunea asupra jucătorilor din echipa națională creează, de asemenea, probleme.

Este foarte important să-i relaxăm pe jucători. Antrenorul (Montella) a găsit un echilibru foarte bun în acest sens. Toată lumea este foarte fericită, ei vin în cantonament cu nerăbdare și muncesc din greu”, a mai adăugat Enes Unal.

3 goluri
în 34 de selecții a reușit Enes Unal pentru naționala Turciei

Din 2024 de la ultima sa apariție pentru Turcia, Enes Unal s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, din cauza cărora nu a mai fost convocat la națională.

La începutul anului 2025, atacantul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat, accidentare care l-a ținut departe de teren aproximativ 10 luni.

În luna ianuarie a acestui an, Unal a suferit o leziune musculară și nu a evoluat pentru Bournemouth aproximativ două săptămâni.

Sper să fiu în lotul pentru Cupa Mondială. Nu este ușor, am avut accidentări. Dar încerc să fac mai mult decât pot. Încerc să joc cât mai mult timp posibil. Cupa Mondială este atât de importantă pentru mine. Vreau să dau tot ce pot în meciurile rămase, să joc mai mult timp și să fiu la Cupa Mondială Enes Unal, atacant Bournemouth

Enes Unal nu a fost convocat nici de această dată de Vincenzo Montella la națională, pentru meciurile din barajul pentru calificarea la CM 2026.

Lotul Turciei pentru baraj

PORTARI

  • Altay Bayindir (Manchester United,11/0)
  • Mert Günok (Fenerbahçe, 37/0)
  • Muhammed Sengezer (Istanbul Bașakșehir, 0/0)
  • Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0)

FUNDAȘI

  • Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2)
  • Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, 0/0)
  • Eren Elmali (Galatasaray, 20/0)
  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton, 28/1)
  • Merih Demiral (Al-Ahli, 61/6)
  • Mert Müldür (Fenerbahçe, 41/3)
  • Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor, 3/0)
  • Ozan Kabak (Hoffenheim, 26/2)
  • Samet Akaydin (Rizespor, 17/1)
  • Zeki Celik (AS Roma, 58/3)

MIJLOCAȘI

  • Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0)
  • Hakan Çalhanoglu (Inter, 102/22)
  • Ismail Yuksek (Fenerbahçe, 29/1)
  • Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5)
  • Orkun Kökçü (Beșiktaș, 46/3)
  • Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1)

ATACANȚI

  • Aral Simshir (Midtjylland, 0/0)
  • Arda Güler (Real Madrid, 26/6)
  • Bariş Alper Yılmaz (Galatasaray, 31/2)
  • Deniz Gül (Porto, 5/1)
  • Irfan Can Kahveci (Kasımpașa, 44/6)
  • Kenan Yıldız (Juventus, 26/5)
  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe, 49/14)
  • Oguz Aydin (Fenerbahçe, 9/0)
  • Semih Kiliçsoy (Cagliari, 4/0)
  • Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3)

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Învingătoarea dintre Turcia și România va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo în finala barajului, în deplasare, pe 31 martie.

Naționala care va obține calificarea la Campionatul Mondial va face parte din grupa grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

