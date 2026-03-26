„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 09:56
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 09:56
  • TURCIA - ROMÂNIA. Fostul selecționer Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre potențiala utilizare a lui Vladimir Screciu (26 de ani) pe postul de mijlocaș defensiv.
  • Turcia - România se joacă astăzi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Jucătorul Craiovei a debutat la națională chiar sub comanda lui Edi Iordănescu, în 2023, într-un meci cu Elveția (2-2) în preliminariile pentru EURO 2024, partidă în care a bifat 84 de minute pe teren.

Edi Iordănescu, despre Screciu: „Sunt sigur că poate face un meci bun”

Edi Iordănescu consideră că Vladimir Screciu ar putea avea o evoluție solidă dacă va fi folosit de Mircea Lucescu în barajul cu Turcia.

„Eu l-am debutat la națională cu Elveția (n.r. - scor 2-2, în 2023), un meci cu miză, cu presiune, cu un adversar valoros și a făcut față cu brio din toate punctele de vedere.

Dacă nu mă înșel, și atunci juca tot fundaș central la Craiova. E un băiat inteligent, asimilează repede informațiile, are disciplină și sunt sigur că poate face un meci bun.

Screciu poate juca și singur, poate juca și cu cineva în fața apărării. Sunt soluții. Alegerile individuale sunt foarte importante, dar cred că, în cazul nostru, ar trebui să vorbim mai puțin despre asta.

Va fi foarte important jocul de echipă și, cel mai important, trebuie să avem convingere. Dacă nu intrăm hotărâți, determinați, dacă nu avem încredere, entuziasm, atunci vom avea probleme. E foarte important să intrăm bine la nivel mental.

Naționala are datoria să mai lege o calificare. Eu sunt foarte pozitiv și nu cred că sunt subiectiv. Acest grup a demonstrat că poate, a produs o calificare fără înfrângere, a mers la Euro 2024, a câștigat încă o grupă.

Meciul cu Israel din preliminarii a fost de a fi sau a nu fi și l-au câștigat (n.r. scor 2-1). Fundația există. Până la urmă, și acest baraj e câștigat de această generație”, a declarat Edi Iordănescu la Digi Sport.

6 selecții
a bifat Vladimir Screciu pentru naționala României

Cum arată echipa probabilă a României în meciul cu Turcia:

  • Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Cum ar putea primul „11” al României, cu Screciu la închidere:

  • Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu- Vl. Dragomir, Screciu - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

