Benfica, amendată Decizia luată de UEFA după meciul cu scandal din Liga Campionilor, împotriva lui Real Madrid

Scandalul dintre Vinicius și Prestianni
Publicat: 26.03.2026, ora 10:33
  • UEFA a sancționat-o pe Benfica din cauza comportamentului rasist al fanilor din meciul cu Real Madrid (0-1), din manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor.
  • Ce pedeapsă a primit clubul portughez și care e stadiul anchetei UEFA legată de „cazul Vinicius - Prestianni”, mai jos.

Partida desfășurată pe 17 februarie a fost umbrită de un eveniment regretabil pe teren. Jucătorul de la Benfica e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, după ce și-a acoperit gura cu tricoul.

Extrema portughezilor neagă rasismul, susținând că i-a zis „maricon” (n.red. - poponar), o jignire homofobă gravă.

Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post

Benfica, amendată de UEFA pentru rasism

Miercuri, UEFA a decis să o amendeze pe Benfica „din cauza comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor” din meciul cu Real Madrid din play-off-ul Ligii Campionilor, scrie as.com.

Clubul portughez a primit o amendă de 40.000 de euro și riscă închiderea parțială a stadionului (500 de locuri din sectoarele 10 și/sau 11) la următorul meci din cupele europene.

Totuși, UEFA a precizat că, de la data sancționării, Benfica se va afla într-o perioadă de probă de un an pentru a evita închiderea parțială a arenei. În tot acest timp, forul european va urmări comportamentul jucătorilor și al fanilor echipei în timpul meciurilor.

Pe lângă aceste sancțiuni, Benfica a mai primit două amenzi: 8.000 de euro pentru utilizarea laserelor și 25.000 de euro pentru aruncarea de obiecte pe teren.

În plus, antrenorul secund Pedro Luis Ferreira Machado a primit o suspendare de un meci pentru comportament nesportiv.

În ceea ce privește „cazul Prestianni”, ancheta este încă în desfășurare și nu a fost încă soluționată de UEFA.

Ce s-a întâmplat în cazul „Vinicius - Prestianni”

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

Prestianni nu a putut evolua în meciul retur de pe „Santiago Bernabeu”, fiind suspendat provizoriu de UEFA.

Gianni Infantino a anunțat că FIFA ia în calcul să ia măsuri radicale, sugerând că jucătorii care își acoperă gura în timp ce vorbesc cu adversarii ar putea fi eliminați.

Jucătorul argentinian riscă o suspendare de până la 10 meciuri în competițiile UEFA, scrie espn.com.

IFAB vrea să le interzică jucătorilor să-și acopere gura

Acest caz va declanșa și o modificare în regulament. La reuniunea anuală a International Board (IFAB), organismul care supervizează legile jocului, s-a discutat despre inserarea unei noi reguli.

IFAB vrea să le interzică jucătorilor să-și mai acopere gura cu tricoul sau cu mâna când se ceartă cu adversari.

Prestianni (dreapta) a continuat să-și acopere gura cu tricoul și după ce a venit Arda lângă el Foto: Imago

Potrivit The Guardian, aceștia vor primi cartonaș galben dacă sunt văzuți acoperindu-și gura în timpul unui conflict pe teren.

Noua regulă s-ar numi „Legea Vinicius”. Pentru că el l-a demascat pe Prestianni.

România fără Mondial! „Tricolorii” sunt eliminați de Turcia la baraj și stăm acasă la al 7-lea CM consecutiv. VIDEO Lucescu și-a pus mâinile-n cap
Nationala
20:51
România fără Mondial! „Tricolorii” sunt eliminați de Turcia la baraj și stăm acasă la al 7-lea CM consecutiv. VIDEO Lucescu și-a pus mâinile-n cap
Citește mai mult
România fără Mondial! „Tricolorii” sunt eliminați de Turcia la baraj și stăm acasă la al 7-lea CM consecutiv. VIDEO Lucescu și-a pus mâinile-n cap
„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
Nationala
09:56
„Poate face un meci bun” Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
Citește mai mult
„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”

Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

