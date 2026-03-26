Benfica, amendată Decizia luată de UEFA după meciul cu scandal din Liga Campionilor, împotriva lui Real Madrid

UEFA a sancționat-o pe Benfica din cauza comportamentului rasist al fanilor din meciul cu Real Madrid (0-1), din manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor.

Ce pedeapsă a primit clubul portughez și care e stadiul anchetei UEFA legată de „cazul Vinicius - Prestianni”, mai jos.

Partida desfășurată pe 17 februarie a fost umbrită de un eveniment regretabil pe teren. Jucătorul de la Benfica e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, după ce și-a acoperit gura cu tricoul.

Extrema portughezilor neagă rasismul, susținând că i-a zis „maricon” (n.red. - poponar), o jignire homofobă gravă.

Benfica, amendată de UEFA pentru rasism

Miercuri, UEFA a decis să o amendeze pe Benfica „din cauza comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor” din meciul cu Real Madrid din play-off-ul Ligii Campionilor, scrie as.com.

Clubul portughez a primit o amendă de 40.000 de euro și riscă închiderea parțială a stadionului (500 de locuri din sectoarele 10 și/sau 11) la următorul meci din cupele europene.

Totuși, UEFA a precizat că, de la data sancționării, Benfica se va afla într-o perioadă de probă de un an pentru a evita închiderea parțială a arenei. În tot acest timp, forul european va urmări comportamentul jucătorilor și al fanilor echipei în timpul meciurilor.

Pe lângă aceste sancțiuni, Benfica a mai primit două amenzi: 8.000 de euro pentru utilizarea laserelor și 25.000 de euro pentru aruncarea de obiecte pe teren.

În plus, antrenorul secund Pedro Luis Ferreira Machado a primit o suspendare de un meci pentru comportament nesportiv.

În ceea ce privește „cazul Prestianni”, ancheta este încă în desfășurare și nu a fost încă soluționată de UEFA.

Ce s-a întâmplat în cazul „Vinicius - Prestianni”

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

Prestianni nu a putut evolua în meciul retur de pe „Santiago Bernabeu”, fiind suspendat provizoriu de UEFA.

Gianni Infantino a anunțat că FIFA ia în calcul să ia măsuri radicale, sugerând că jucătorii care își acoperă gura în timp ce vorbesc cu adversarii ar putea fi eliminați.

Jucătorul argentinian riscă o suspendare de până la 10 meciuri în competițiile UEFA, scrie espn.com.

IFAB vrea să le interzică jucătorilor să-și acopere gura

Acest caz va declanșa și o modificare în regulament. La reuniunea anuală a International Board (IFAB), organismul care supervizează legile jocului, s-a discutat despre inserarea unei noi reguli.

IFAB vrea să le interzică jucătorilor să-și mai acopere gura cu tricoul sau cu mâna când se ceartă cu adversari.

Prestianni (dreapta) a continuat să-și acopere gura cu tricoul și după ce a venit Arda lângă el Foto: Imago

Potrivit The Guardian, aceștia vor primi cartonaș galben dacă sunt văzuți acoperindu-și gura în timpul unui conflict pe teren.

Noua regulă s-ar numi „Legea Vinicius”. Pentru că el l-a demascat pe Prestianni.

