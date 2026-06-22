Îl „calmează” pe Becali Impresarul lui Denis Drăguș, prima reacție despre  transferul atacantului la FCSB
Denis Drăguș/ FOTO: IMAGO
Superliga

Îl „calmează” pe Becali Impresarul lui Denis Drăguș, prima reacție despre transferul atacantului la FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 12:53
  • Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș (26 de ani), a vorbit despre un posibil transfer al fotbalistului la FCSB.
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Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, anunța zilele trecute că s-a înțeles cu atacantul lui Trabzonspor pentru un transfer la FCSB.

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Impresarul lui Denis Drăguș: „Atenția lui Denis rămâne îndreptată către Trabzonspor”

Impresarul lui Drăguș i-a tăiat elanul omului de afaceri, infirmând faptul că internaționalul român va ajunge la fosta campioană a României.

Enrico Sposato a ținut să sublinieze că „tricolorul” este concentrat pe viitorul său în Turcia. Atacantul va reveni la Trabzonspor, după ce în ultimele sezoane a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep.

„Denis este concentrat pe noul sezon alături de Trabzonspor. Are un mare respect pentru club și este extrem de motivat să confirme. Este firesc ca Denis să fie mândru și onorat când aude că este dorit de patronul unui club precum FCSB.

Apreciem sincer ceea ce a declarat domnul Becali. Faptul că este asociat cu FCSB reprezintă ceva ce orice jucător român ar privi cu mândrie.

Scopul său este să continue să se dezvolte la cel mai înalt nivel posibil. Pentru asta trebuie multă răbdare, muncă și perseverență.

În acest moment, însă, atenția lui Denis rămâne îndreptată către Trabzonspor și sezonul care urmează. Vrea să facă meciuri bune și să demonstreze ce fotbalist de clasă este”, a spus Enrico Sposato, citat de digisport.ro.

Cifrele lui Drăguș:

  • Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive
  • Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive
  • Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive
  • Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Eyupspor: 12 meciuri
  • FC Crotone: 9 meciuri
  • Genoa: 5 meciuri
2 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt. Atacantul a jucat 28 de meciuri pentru naționala României, pentru care a reușit să înscrie de șapte ori

Ce declara Gigi Becali

„Pe Drăguș nu stau să-l analizez. El joacă din putere, e foarte puternic, are viteză, n-ai ce să-i faci. Eu m-am înțeles cu el, mai trebuie să-i dea ăia drumul. Mi-a zis că mai au ăia să-i dea 3-400.000 de euro. Calculăm ca să ia 1 milion într-un an”, spunea Becali la Digi Sport Special în urmă cu trei zile.

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