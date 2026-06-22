FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit

Vacanța de vară a fostei campioane FCSB a ajuns la final, iar formația roș-albastră începe de astăzi pregătirile pentru noul sezon.

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Începând cu ora 7:30, jucătorii pregătiți de Marius Baciu, antrenorul instalat pe finalul sezonului trecut, au efectuat vizita medicală, primul antrenament fiind programat în această după-amiază, de la ora 17:30.

Ronny Labonne, singurul jucător transferat de FCSB până acum

Printre cei 21 de fotbaliști prezenți la controlul medical s-a aflat și Ronny Labonne, fundașul lateral transferat în această vară de la Caen, dar și Dennis Politic și Ricardo Pădurariu, reveniți după împrumuturile la Hermannstadt și Corvinul.

De la reunirea lotului au lipsit Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu și Florin Tănase, cei trei aflându-se încă în vacanță după participarea la acțiunea echipei naționale.

De asemenea, Joao Paulo nu a fost prezent, acesta fiind la Cupa Mondială, în timp ce Ngezana este în refacere după operație și va veni direct în Olanda.

Incertă e situația lui David Kiki, fotbalist care mai are un an de contract, dar de care Gigi Becali a anunțat că nu mai are nevoie.

Lotul prezent la vizita medicală:

Portari: M. Popa, Udrea, A. Rareș

M. Popa, Udrea, A. Rareș Fundași: Radunovici, Dawa, Pantea, V. Crețu, Labonne, Dăncuș, Pădurariu, Duarte

Radunovici, Dawa, Pantea, V. Crețu, Labonne, Dăncuș, Pădurariu, Duarte Mijlocași: Lixandru, Oct. Popescu, Toma, D. Popa, Cisotti, Ofri Arad

Lixandru, Oct. Popescu, Toma, D. Popa, Cisotti, Ofri Arad Atacanți: Bîrligea, Stoian, Politic, D. Avram

În această perioadă de mercato, FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători importanți.

Din lotul care a încheiat sezonul trecut nu mai fac parte Darius Olaru, Lukas Zima, Alexandru Maxim, Baba Alhassan, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac și Ionuț Cercel.

Cantonament în Țările de Jos

După primele zile de pregătire din România, FCSB va continua pregătirile în străinătate. Vineri, 26 iunie, delegația roș-albaștrilor va pleca în Țările de Jos, unde va efectua un stagiu de pregătire în perioada 26 iunie - 10 iulie.

Echipa se va pregăti în orașul Venray și va fi cazată la Hotelul Asteria, locație aleasă și pentru desfășurarea cantonamentului.

Pe durata stagiului din Olanda, FCSB va disputa și mai multe partide amicale. Printre adversarii confirmați se numără și Union SG, formația belgiană care l-a transferat în această vară pe Darius Olaru în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

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