Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, spune că este nemulțumit că nu a reușit să rezolve mai multe transferuri până în acest moment.

Visează însă la o tripletă letală în ofensiva FCSB: Florin Tănase (31 de ani), Florinel Coman (28 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce transferul lui Anderson Ceara a picat, Ronny Labonne (28 de ani) a rămas singurul jucător adus în această vară la FCSB.

Visează la o tripletă de aur! Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț

Deși spune că e nemulțumit de situație, Gigi Becali rămâne calm și speră să dea trei lovituri în următoarele săptămâni: prelungirea contractului lui Florin Tănase, două transferuri spectaculoase gratis: Florinel Coman și Denis Drăguș.

„A plecat Olaru, trebuie să luăm altul. Cert e că n-avem lot, trebuie să luăm. Eu aștept să văd dacă se leagă ceva cu Drăguș și Coman. De asta nu mă grăbesc. Mai e o lună de zile, dar speram să am 3-4 jucători la ora asta. Coman, Drăguș, Tănase, cam asta îmi doresc eu.

Pe Drăguș nu stau să-l analizez. El joacă din putere, e foarte puternic, are viteză, n-ai ce să-i faci. Eu m-am înțeles cu el, mai trebuie să-i dea ăia drumul. Mi-a zis că mai au ăia să-i dea 3-400.000 de euro. Calculăm ca să ia 1 milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

În acest moment, Denis Drăguș este sub contract cu Trabzonspor, club care l-a împrumutat însă în ultimul sezon la Eyupspor și Gaziantep. Atacantul e în continuare în dizgrație și speră să devină liber de contract în această vară.

În aceeași situație se află și Florinel Coman, la Al Gharafa, unde mai are un an de contract, însă nu ar mai fi dorit la echipă.

„Tănase vrea contract pe 4 ani”

Patronul FCSB a vorbit și despre Florin Tănase, al cărui contract s-a încheiat la finalul sezonului. Susține că acesta va refuza oferta din China și va rămâne la FCSB. Mijlocașul și-ar dori un contract pe termen lung.

„Eu am vorbit cu el acum 2-3 săptămâni. Mi-a zis că are ofertă din China, dar nu pleacă acolo. El vrea contract pe 4 ani, i-am zis că îi fac pe doi ani. Așa a rămas. N-am mai continuat discuțiile, dar e clar că nu pleacă în China.

Eu cred că va accepta să semneze pe 2 ani. Eu consider că el face parte din echipă în continuare, chiar dacă i-a expirat contractul”.

Becali a lăsat să se înțeleagă că negocierile au fost și legate de investiții extra-fotbal, Tănase fiind implicat și în afaceri imobiliare:

„El are niște afaceri, e mai complicat și nu pot să spun exact. A câștigat niște bani frumoși, dar i-am zis să nu creadă că dacă i-a mers până acum nu poate să vină în cap. S-a entuziasmat că i-a ieșit afacerea, dar dacă tot investești și iei și împrumut…

Eu i-am zis că pot să investesc 10-20-40 de milioane de euro și pot să-i las acolo dacă a căzut piața. Eu îmi permit, l-am întrebat dacă își permite și el.

Așa a venit și Florinel Coman, că are 3-4 milioane de euro și că vrea să-i investească în terenuri. I-am zis că eu îi iau banii, dar nu stau în atâția bani ca să-l păcălesc pe el. I-am zis să-și țină banii. Nu e momentul de investit, e piața foarte sus. Prețurile sunt foarte mari, au crescut și terenurile, și apartamentele”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport