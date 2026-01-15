PSG, gata de un nou transfer uriaș Pe urmele unui star de peste 100 de milioane de euro de la Chelsea! Demiterea lui Enzo Maresca, rol decisiv

PSG ar dori să îl transfere pe Enzo Fernandez (24 de ani), mijlocașul lui Chelsea.

Campionul mondial din 2022 ar putea pleca de la gruparea londoneză, după demiterea lui Enzo Maresca, antrenor cu care a avut o relație foarte apropiată.

După plecarea lui Maresca, Enzo Fernandez ar putea părăsi și el gruparea londoneză, PSG fiind interesată de serviciile sale.

PSG, gata de un nou transfer uriaș

Conform mirror.co.uk, gruparea pariziană ar dori să își întărească mijlocul, iar Fernandez ar fi văzut drept o soluție bună de către Luis Enrique.

Francezii nu s-au grăbit să facă o ofertă pentru că ar dori să fie siguri că Enzo se potrivește stilului impus de tehnicianul iberic la PSG.

85 de milioane de euro este cota lui Enzo Fernandez, conform Transfermarkt

Fotbalistul pentru care Chelsea plătea 121 de milioane de euro în 2023 a avut o relație foarte bună cu Enzo Maresca.

La finalul partidei cu Manchester City, scor 1-1, argentinianul declara că îi pare rău că Maresca a părăsit clubul.

În acest sezon, Fernandez a jucat 30 de meciuri în toate competițiile, în tricoul lui Chelsea, reușind să marcheze de 8 ori și să dea trei pase decisive.

