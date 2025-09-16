Mutu taie din elanul lui Dinamo „Briliantul” nu vede trupa lui Kopic în lupta pentru titlu : „E bună cu echipele medii spre slabe” +11 foto
Adrian Mutu/ Foto: IMAGO
Superliga

Mutu taie din elanul lui Dinamo „Briliantul” nu vede trupa lui Kopic în lupta pentru titlu: „E bună cu echipele medii spre slabe”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 13:07
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 13:07
  • PETROLUL - DINAMO 0-3. Adrian Mutu (46 de ani) este de părere că trupa lui Kopic nu are forța necesară pentru a se bate la titlu.

„Briliantul” consideră că formația din „Ștefan Cel Mare” are nevoie de întăriri serioase pentru a putea emite pretenții la câștigarea campionatului.

„De ce să-și dea demisia?” Basarab Panduru, sfat pentru Liviu Ciobotariu » Ce a spus Mateiu despre antrenorul său: „Îmi vine să plâng!”
Citește și
„De ce să-și dea demisia?” Basarab Panduru, sfat pentru Liviu Ciobotariu » Ce a spus Mateiu despre antrenorul său: „Îmi vine să plâng!”
Citește mai mult
„De ce să-și dea demisia?” Basarab Panduru, sfat pentru Liviu Ciobotariu » Ce a spus Mateiu despre antrenorul său: „Îmi vine să plâng!”

PETROLUL - DINAMO. Adrian Mutu: „Nu cred că au forța de a se bate la campionat”

„Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe.

A bătut-o pe FCSB după 10 ani, se mai întâmplă și excepții. Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB.

Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat.

Au un joc bun, au un joc de posesie, au un joc elaborat, un joc în care participă toată echipa, dar nu cred că au forța de a se bate la campionat.

Nu pentru că nu joacă un fotbal frumos, ci pentru că nu au forța de a se bate în play-off de la egal la egal și s-a văzut și anul trecut cu o echipă cam la fel” a spus Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (10).jpg
Meciul dintre Dinamo și Petrolul (10).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (1).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (2).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (4).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Adrian Mutu: „Cîrjan joacă la un alt nivel”

Fostul jucător al „câinilor” a remarcat și maturitatea din jocul lui Cătălin Cîrjan.

„Echipa e mai închegată decât anul trecut, nu are același atacant, dar e mai omogenă și cred că Cîrjan joacă la un alt nivel.

E mai marcator decât sezonul precedent. E mult mai matur, a devenit și căpitanul echipei, e un jucător care e în toate acțiunile, e un jucător cu multă libertate de mișcare.

Cade tot timpul în toate buzunarele alea care se creează în teren și mingea îl caută pe el. Aseară a marcat un gol foarte frumos, de atacant adevărat.

E mult mai matur și asta se vede și în jocul lui Dinamo. Dar, Dinamo are nevoie de altfel de transferuri, mult mai puternice, pentru a putea emite pretenții.

Dacă Dinamo crede că așa se poate bate la campionat, după părerea mea sunt niște pretenții care nu sunt conforme cu realitatea.

Cine se gândește la titlu în formula asta nu face altceva decât să pună presiune în plus pe echipă. Cred că după anii de chinuială financiară, Dinamo are un parcurs bun”, a concluzionat Mutu.

2007
este anul în care Dinamo a cucerit ultimul titlu

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Citește și

Papp, semne obscene Fundașul a explicat de ce a intrat în  conflict cu fanii: „Nu le cer scuze!”
Superliga
10:26
Papp, semne obscene Fundașul a explicat de ce a intrat în conflict cu fanii: „Nu le cer scuze!”
Citește mai mult
Papp, semne obscene Fundașul a explicat de ce a intrat în  conflict cu fanii: „Nu le cer scuze!”
„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta”
Superliga
23:32
„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta”
Citește mai mult
„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
dinamo bucuresti adrian mutu liga 1 TITLU
Știrile zilei din sport
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Ciclism
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Citește mai mult
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Campionate
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Citește mai mult
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Liga Campionilor
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Citește mai mult
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Diverse
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 20 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share