Mutu taie din elanul lui Dinamo „Briliantul” nu vede trupa lui Kopic în lupta pentru titlu: „E bună cu echipele medii spre slabe”

PETROLUL - DINAMO 0-3. Adrian Mutu (46 de ani) este de părere că trupa lui Kopic nu are forța necesară pentru a se bate la titlu.

„Briliantul” consideră că formația din „Ștefan Cel Mare” are nevoie de întăriri serioase pentru a putea emite pretenții la câștigarea campionatului.

PETROLUL - DINAMO. Adrian Mutu: „Nu cred că au forța de a se bate la campionat”

„Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe.

A bătut-o pe FCSB după 10 ani, se mai întâmplă și excepții. Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB.

Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat.

Au un joc bun, au un joc de posesie, au un joc elaborat, un joc în care participă toată echipa, dar nu cred că au forța de a se bate la campionat.

Nu pentru că nu joacă un fotbal frumos, ci pentru că nu au forța de a se bate în play-off de la egal la egal și s-a văzut și anul trecut cu o echipă cam la fel” a spus Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro

Adrian Mutu: „Cîrjan joacă la un alt nivel”

Fostul jucător al „câinilor” a remarcat și maturitatea din jocul lui Cătălin Cîrjan.

„Echipa e mai închegată decât anul trecut, nu are același atacant, dar e mai omogenă și cred că Cîrjan joacă la un alt nivel.

E mai marcator decât sezonul precedent. E mult mai matur, a devenit și căpitanul echipei, e un jucător care e în toate acțiunile, e un jucător cu multă libertate de mișcare.

Cade tot timpul în toate buzunarele alea care se creează în teren și mingea îl caută pe el. Aseară a marcat un gol foarte frumos, de atacant adevărat.

E mult mai matur și asta se vede și în jocul lui Dinamo. Dar, Dinamo are nevoie de altfel de transferuri, mult mai puternice, pentru a putea emite pretenții.

Dacă Dinamo crede că așa se poate bate la campionat, după părerea mea sunt niște pretenții care nu sunt conforme cu realitatea.

Cine se gândește la titlu în formula asta nu face altceva decât să pună presiune în plus pe echipă. Cred că după anii de chinuială financiară, Dinamo are un parcurs bun”, a concluzionat Mutu.

2007 este anul în care Dinamo a cucerit ultimul titlu

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport