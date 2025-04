„Avem atitudine de învingători” Eric Bicfalvi, încrezător în forța echipei după ce a trecut pe primul loc în play-out. Ce spune marcatorul Maciel

Oțelul Galați - Slobozia 2-0. Eric Bicfalvi (37 de ani) a oferit primele reacții după al patrulea succes consecutiv obținut de echipa sa.

Fostul internațional român e încântat de revenirea în țară și e foarte încrezător în ascensiunea Oțelului.

Cu succesul de vineri, Oțelul a urcat pe primul loc în play-out-ul din Liga 1.

Oțelul Galați - Slobozia 2-0 . Bicfalvi: „Avem atitudine de învingători”

„Cred că pentru noi toți era importantă victoria astăzi, știam că trebuie să mergem cu aceeași atitudine, că play-out-ul e greu și facem tot posibilul să luăm 3 puncte.

Nu e problemă că am ratat penalty-ul, am mai ratat, am marcat și într-o finală. Nu mai ratasem un penalty de 5 ani, s-a întâmplat astăzi, asta e.

La gol, a fost o centrare foarte bună și cred că este o calitate a mea să forțez cu capul. Am intrat la pauză cu 1-0, ceea ce a fost foarte important, iar în repriza a doua am știut ce trebuie să facem.

Am avut un început de meci nu foarte bun, dar am fost conștienți că trebuie să ne revenim.

Am venit cu inima deschisă la Galați si am întâlnit un colectiv foarte bun, am încredere în echipă că o să mergem in sus. Avem atitudine pozitivă, de învingători, și asta face diferența”, a declarat Bicfalvi după meci, la Digi Sport.

Frederic Maciel: „Jucăm mereu pentru trei puncte”

Maciel a fost marcatorul unui gol superb în partida de vineri și nu-și dorește decât ca echipa să rămână în primul eșalon.

„Am început puțin mai slab astăzi, dar după douăzeci de minute am controlat tot jocul, a venit golul și cred că am făcut un meci bun.

Cred că atunci când câștigăm meciuri e mai ușor să jucăm. Suntem fericiți acum cu 4 victorii și e mai ușor să muncim așa. Sper să fie așa toate meciurile.

E un meci greu, dar e normal, jucăm mereu pentru trei puncte și sperăm ca echipa să fie tot așa. Acum e important ca echipa să rămână în Superligă”, a declarat Maciel.

Citește și