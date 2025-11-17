„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»” 
„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»”

Publicat: 17.11.2025, ora 19:32
  • Mykola Morozyuk (37 de ani), fostul internațional ucrainean, l-a jignit pe Marius Șumudică (54 de ani), într-un interviu acordat presei din țara natală.

Marius Șumudică a condus-o pe Rizespor în perioada 25 ianuarie - 4 martie 2021, perioadă în care l-a avut elev și pe Mykola Morozyuk.

Antrenorul român a fost demis de turci chiar în ziua în care a făcut 50 de ani, după ce echipa obținuse doar 3 egaluri în 7 partide.

Mykola Morozyuk, derapaj la adresa lui Marius Șumudică: „Era schizofrenic!”

Retras din activitate în anul 2023, după experiența avută în Cipru, la Ypsonas FC, fostul fundaș dreapta a acordat recent un interviu în care a fost întrebat despre cel mai nebun antrenor pe care l-a avut de-a lungul carierei.

Morozyuk nu a stat mult pe gânduri și, fără să-l numească, a amintit de Marius Șumudică și de comportamentul ciudat al tehnicianului român.

Fostul fundaș și-a jignit antrenorul de mai multe ori pe parcursul dialogului.

„Nebun… La naiba, mi-a venit în minte imediat… La naiba, era român, cum naiba îl chema? La Rizespor, în Turcia. La naiba, era schizofrenic, era un om bolnav la cap. La naiba, pot să spun asta? La naiba, ăsta e adevărul.

Înainte de fiecare antrenament, jucătorii ieșeau, antrenorul ținea un discurs sau ne spunea ce avem de făcut şi începeam pregătirea. La idiotul ăsta, la naiba, nu pot să-i spun altfel. Pur şi simplu nu-mi pot aminti numele lui.

Marius Șumudică în perioada Rizespor/ FOTO: IMAGO Marius Șumudică în perioada Rizespor/ FOTO: IMAGO
Marius Șumudică în perioada Rizespor/ FOTO: IMAGO

El se comporta ca un schizofrenic. Se uita la tine de parcă avea un tic nervos. La naiba, începea să spună ceva gen: «Nu-i aşa că sunt sexy?». În fine, începea să povestească cum face el lucruri cu soţia lui.

Noi ne uitam unul la altul... Şi tu, la naiba, ca orice om normal, vrei nu vrei, începi să vizualizezi asta. Şi el e departe de a fi Alain Delon.

Apoi începe să spună tot felul de prostii, ceva ce depășește orice limită. Când zicea: «Let’s go!», începeam să alergăm, linişte cinci minute, nu spunea nimeni nimic. Apoi începeau: «Auzi, frate, ce naiba a fost asta?» sau «La naiba, ai auzit asta?».

Aşa era în fiecare zi. «Eu sunt aici, soţia mea e acolo, dar eu ştiu că e cu cineva». La naiba, asta e pur şi simplu... Ne-am prăbuşit foarte, foarte repede cu el.

El se considera cel mai tare antrenor din lume, toţi ceilalţi erau nişte fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut. Întâi vine el, apoi, nu mai ştiu, Dino Zoff cred. Când îmi amintesc de el, chiar… un ciudat dezgustător” a declarat Mykola Morozyuk, potrivit ua.tribuna.com

UFK Lviv, Lokomotyv Kviv, Dinamo Kiev, Dnipro, Obolon Kviv, Krybas, Metalurg Donetsk, Rizespor, Chornomorets Odesa și Ypsonas FC sunt echipele la care a evoluat Mykola Morozyuk de-a lungul carierei.

13 selecții
la naționala Ucrainei și 1 gol a bifat Mykola Morozyuk, în perioada 2010 - 2017

