Haaland, achiziție de lux FOTO. Starul lui Manchester City și-a cumpărat o mașină extrem de rară! Cum arată și cât costă modelul fabricat în doar 150 de exemplare +13 foto
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 16:33
  • Erling Haaland (25 de ani), atacantul lui Manchester City, a adăugat încă o mașină de lux în colecția sa.
  • Norvegianul și-a cumpărat un model rar de Mercedes-Benz, care a fost fabricat în doar 150 de exemplare. Cum arată mașina și cât a costat, mai jos în articol.

Erling Haaland are o colecție impresionantă de mașini, în valoare totală de aproximativ 11,5 de milioane de euro. Iar acum a făcut încă o achiziție de lux!

Erling Haaland și-a cumpărat un Mercedes-Maybach foarte rar

Erling Haaland și-a cumpărat un Mercedes-Maybach S-Class by Virgil Abloh, o ediție limitată produsă în doar 150 de exemplare, scrie thesun.co.uk.

Starul lui Manchester City a plătit pentru această mașină aproximativ 460.000 de euro, o sumă mai mică decât salariul încasat de atacant într-o săptămână.

În prezent, Haaland încasează aproximativ 570.000 de euro săptămânal la Manchester City.

Noua achiziție a lui Erling Haaland: un Mercedes-Maybach S-Class by Virgil Abloh. Foto: luxurypulse.com

Această limuzină de lux a fost creată în colaborare cu regretatul director de creație al companiei Louis Vuitton, Virgil Abloh. Americanul a decedat în 2021, la vârsta de 41 de ani, din cauza unei forme rare de cancer.

Designul mașinii lui Haaland

Mercedes-Maybach S-Class by Virgil Abloh are un design unic în două culori, specific modelului S-Class. Partea superioară a mașinii e vopsită în negru lucios Obsidian, iar partea inferioară și jantele sunt colorate într-o nuanță asemănătoare cu culoarea nisipului.

Logo-ul lui Abloh apare pe consola centrală, pe pernele din spate, pe tetiere și pe pragurile ușilor.

Mașina este dotată cu un motor V12 biturbo de 6,0 litri și atinge o viteză maximă de 250 km/h. Sedanul de lux accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,5 secunde și are tracțiune integrală.

Ce mașini mai deține Erling Haaland:

  • Aston Martin DBX 707 (ediție specială safety car pentru Formula 1) - 400.000 de euro
  • Rolls-Royce Cullinan - 340.000 de euro
  • Porsche 911 GT3 - 180.000 de euro
  • Range Rover Sport - 137.000 de euro
  • Audi RS6 Avant - 138.000 de euro
  • Mercedes-AMG GLE Coupe - 100.000 de euro

