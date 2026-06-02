„Hagi nu a dormit”  Trăiri intense la Farul, în timpul barajului cu Chindia: „Gică Popescu era transpirat. Era rușine mare”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Hagi nu a dormit” Trăiri intense la Farul, în timpul barajului cu Chindia: „Gică Popescu era transpirat. Era rușine mare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 13:27
  • Farul Constanța a evitat retrogradarea, după ce a învins-o pe Chindia, 4-2 la loviturile de departajare (4-4 la general).
  • Gică Popescu (58 de ani), acționarul majoritar al celor de la Farul, a trăit intens meciul. Nici Gică Hagi (61 de ani) nu a fost prea liniștit.
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La câteva zile de la duelul cu Chindia, Farul a rămas fără antrenor. Flavius Stoican și-a reziliat contractul, iar, potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Ioan Ovidiu Sabău va veni în locul său.

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Ioan Becali: „Gică Popescu era transpirat. Era rușine mare”

Impresarul Ioan Becali a vorbit despre atmosfera dinaintea meciului dintre Farul și Chindia și a explicat cum a trăit Gică Popescu partida.

„Îți dai seama în ce situație s-a ajuns. Zicu a simțit că ceva scârțâie de când aveau 5 puncte peste linia aia periculoasă. Gică Popescu era transpirat, avea un maieu alb, arăta disperat. Era rușine mare…

Farul a câștigat două campionate în ultimii 10 ani. Când la noi sunt echipe precum FCSB, Rapid, Dinamo, CFR Cluj și câștigă Farul, înseamnă că avem un campionat slab.

Al doilea campionat l-au câștigat cu 4 underi, ceea ce nu avuseseră tot campionatul. I-au vândut apoi pe Pitu, Mazilu, Borza.

Le-a trecut glonțul pe lângă ureche acum… Nu au ce să vândă anul acesta, nu știu ce o să facă. Gică Popescu a venit și a găsit echipa așa. Și antrenorul a fost una din responsabilitățile lui Popescu, că el l-a adus”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Deși Gică Hagi a renunțat la acțiunile pe care le avea la Farul Constanța, Becali dezvăluie că noul selecționer este în continuare foarte interesat de soarta „marinarilor”.

Normal că a suferit Hagi, aseară (n.r. duminică) nu a dormit. Oricât ar fi de concentrat pe echipa națională, la barajele astea nu avea cum să stea liniștit. Ioan Becali, impresar

Pentru Gică Hagi urmează debutul pe banca echipei naționale, în cel de-al doilea său mandat. „Tricolorii” vor întâlni astăzi Georgia, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

La câteva zile după această partidă, România va întâlni și Țara Galilor, pe 6 iunie, pe stadionul Steaua.

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