„Mereu am simțit asta”  Mirra Andreeva a dezvăluit cum a reușit s-o învingă pe Sorana Cîrstea: „Știam că trebuie să fac asta” +6 foto
Foto: IMAGO
Tenis

„Mereu am simțit asta” Mirra Andreeva a dezvăluit cum a reușit s-o învingă pe Sorana Cîrstea: „Știam că trebuie să fac asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 13:40
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 16:21
  • Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA) a vorbit despre victoria obținută în fața româncei Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA), marți, în sferturile de la Roland Garros.
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Jucătoarea din Rusia s-a impus după doar 57 de minute în fața sportivei din Târgoviște, scor 0-6, 3-6.

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Mirra Andreeva: „Astăzi am fost foarte inspirată și precisă”

La finalul meciului de pe „Philippe-Chatrier”, Mirra Andreeva a vorbit despre victoria obținută în fața Soranei. Sportiva rusă era convinsă că partida nu va fi una ușoară.

„A fost o confruntare extrem de dificilă, iar fiecare antrenament pe care îl facem împreună este la fel de solicitant.

Cred că anul acesta ne-am antrenat deja de aproximativ zece ori, așa că ne cunoaștem foarte bine. Știam că nu voi avea un meci ușor.

Știam că trebuie să dau 100% din intensitatea și concentrarea mea, pentru că ea (n.r. Sorana Cîrstea) profită de orice oportunitate pentru a juca agresiv și pentru a pune presiune pe adversară. Pentru mine a fost important să încerc să rămân agresivă pe tot parcursul meciului.

Nu a trebuit niciodată să învăț cum să joc sau ce decizii să iau pe teren. Întotdeauna am fost foarte entuziasmată să joc și cred că, în funcție de vârstă, majoritatea jucătorilor încep să înțeleagă și să citească mai bine jocul”, a declarat Mirra Andreeva la Eurosport.

Am simțit mereu că am această abilitate: să citesc jocul și să știu ce decizii trebuie să iau. Când sunt nervoasă, poate că alegerile mele nu sunt cele mai bune, dar mă bucur că astăzi am fost foarte inspirată și precisă în deciziile luate. Lucrurile au funcționat exact așa cum mi-am dorit și am luat deciziile corecte. Mirra Andreeva, locul 7 WTA

Tânăra sportivă a explicat de ce își mulțumește uneori în timpul discursurilor:

„Când am făcut-o pentru prima dată, abia îl văzusem pe Snoop Dogg spunând aceste lucruri. La început am spus-o în glumă, dar apoi am realizat că este adevărat.

Trebuie să ne mulțumim și nouă înșine pentru munca depusă pe teren, pentru cât de mult sacrificăm, ne antrenăm și muncim, iar acum vreau să-mi transmit asta de fiecare dată”.

Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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Andreeva se va duela în semifinale cu învingătoarea meciului dintre ucrainencele Elina Svitolina (31 de ani, #7 WTA) și Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA).

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva:

  • Ași: 0-1
  • Duble greșeli: 1-1
  • Lovituri câștigătoare: 4-18
  • Erori neforțate: 18-17
  • Puncte câștigate la fileu: 1/7 (14%) - 7/8 (88%)
  • Puncte câștigate pe serviciu: 15/43 (35%) - 28/40 (70%)
  • Total puncte câștigate: 27-56.

Parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros

Sorana Cîrstea câștigase cu 2-0 la seturi primele meciuri disputate la Roland Garros. Dar Andreeva a fost prea puternică:

  • Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)
  • Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)
  • Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)
  • „Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA)
  • „Sferturi”: 0-6, 3-6 cu Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).
470.000 de euro
este suma câștigată de Sorana Cîrstea la Roland Garros. Calificată în semifinale, Mirra Andreeva și-a asigurat un premiu de 750.000 de euro

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