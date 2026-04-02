FRF caută antrenor pentru România Când are loc ședința în care vor fi alese propunerile pentru funcția de selecționer

FRF a demarat procedura pentru desemnarea viitorului selecționer al echipei naționale de fotbal.

Mircea Lucescu (80 de ani) și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat pe banca naționalei României, iar FRF nu stă degeaba.

Propunerile pentru noul selecționer al României ajung pe masa Comisiei Tehnice

Comisia Tehnică a forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani) va organiza, vineri, începând cu ora 10:30, o ședință în care va fi analizat profilul viitorului selecționer și va fi înaintată o listă de propuneri către FRF.

„Mâine, 3 aprilie, ora 10:30 – Ședința Comisiei Tehnice: Comisia, prezidată de Directorul Tehnic al FRF, domnul Mihai Stoichiță, se va întruni la Casa Fotbalului pentru a analiza situația actuală.

În cadrul acestei ședințe, membrii comisiei vor dezbate profilul viitorului antrenor și vor înainta o listă de propuneri către conducerea FRF.

Săptămâna viitoare – Mandatarea președintelui: Propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Finalizarea negocierilor: Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al FRF.

Gică Hagi, principalul favorit la funcția de selecționer

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de incompatibilitatea care-l împiedica să preia funcția de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Hagi este văzut ca principalul candidad la postul lăsat vacant de Lucescu.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club: Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

