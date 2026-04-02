FRF/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Nationala

FRF caută antrenor pentru România Când are loc ședința în care vor fi alese propunerile pentru funcția de selecționer

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 02.04.2026, ora 15:38
  • FRF a demarat procedura pentru desemnarea viitorului selecționer al echipei naționale de fotbal.

Mircea Lucescu (80 de ani) și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat pe banca naționalei României, iar FRF nu stă degeaba.

Propunerile pentru noul selecționer al României ajung pe masa Comisiei Tehnice

Comisia Tehnică a forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani) va organiza, vineri, începând cu ora 10:30, o ședință în care va fi analizat profilul viitorului selecționer și va fi înaintată o listă de propuneri către FRF.

„Mâine, 3 aprilie, ora 10:30 – Ședința Comisiei Tehnice: Comisia, prezidată de Directorul Tehnic al FRF, domnul Mihai Stoichiță, se va întruni la Casa Fotbalului pentru a analiza situația actuală.

În cadrul acestei ședințe, membrii comisiei vor dezbate profilul viitorului antrenor și vor înainta o listă de propuneri către conducerea FRF.

Săptămâna viitoare – Mandatarea președintelui: Propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Finalizarea negocierilor: Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al FRF.

Gică Hagi, principalul favorit la funcția de selecționer

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de incompatibilitatea care-l împiedica să preia funcția de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Hagi este văzut ca principalul candidad la postul lăsat vacant de Lucescu.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

  • După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club:  Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul
  • Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

echipa nationala a romaniei FRF mircea lucescu gheorghe hagi romania Comisia Tehnica
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share