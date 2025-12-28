Extind căutările Reacția tulburătoare a familiei antrenorului spaniol dispărut în naufragiul din Indonezia alături de 3 dintre fiii săi
  • Autoritățile indoneziene au reluat căutările, după naufragiul din apropierea insulei Padar, în care mai multe persoane au dispărut. Printre ele, și Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, alături de 3 dintre fiii săi.
  • Ambarcațiunea pe care se afla spaniolul s-a răsturnat și s-a scufundat, vineri. Zona de căutare a celor 4 persoane va fi acum extinsă.

Tragica întâmplare a avut loc în apropierea insulei Padar, la est de Bali, iar tehnicianul spaniol și trei dintre copiii săi nu au putut fi salvați la timp.

Doar soția sa și fiica acestora, în vârstă de 7 ani, au fost salvate, alături de 4 membri ai echipajului și un ghid turistic.

Autoritățile din Indonezia extind căutările

După o scurtă pauză în noaptea precedentă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, căutările au fost reluate azi.

Autoritățile indoneziene au confirmat că 80 de persoane lucrează la operațiunea de căutare, pentru care au fost aduse cel puțin patru nave, echipe de scafandri și mai multe forțe de ordine.

În plus, zona de căutare a fost extinsă cu aproximativ 10 kilometri, după ce condițiile meteo au devenit mai bune, informează mundodeportivo.com.

Alți 27 de salvatori sunt așteptați să sosească la locul incidentului.

Socrul lui Fernando Martin: „Dacă nu îi găsesc în două sau trei zile, vor înceta căutările”

Socrul tehnicianului a oferit în scurtă declarație:

„Dacă nepoții mei nu sunt găsiți în două sau trei zile, echipele de salvatori vor înceta să mai caute. Cred că scufundarea s-a întâmplat din cauza utilizării greșite și a întreținerii deficitare a ambarcațiunilor folosite.

Știm că va fi foarte dificil, dar, fiind catolici, nu avem altă soluție decât să ne rugăm. Atât ambasada din Jakarta, cât și Consulatul au acționat excelent”, a spus Enrique Ortuno pentru Cadena COPE, potrivit record.pt.

Fiica mea și una dintre nepoatele mele au fost aruncate în mare pentru că se aflau într-o zonă mai înaltă. Au căzut în apă și au fost salvate, dar ceilalți trei nepoți ai mei și ginerele meu sunt probabil prinși în interiorul ambarcațiunii, care s-a rupt și s-a scufundat rapid Socrul lui Fernando Martin Carreras

Conform informațiilor publicate de presa spaniolă, la bordul navei care s-a scufundat vineri se aflau 11 persoane, dintre care șapte au fost salvate cu viață. Ambarcațiunea a suferit avarii și s-a răsturnat din cauza valurilor puternice.

