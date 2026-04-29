- Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a reacționat după ce Curtea Constituțională a României (CCR), a respins „Legea Novak”.
Legea impunea cluburilor ca măcar 40% dintre sportivii prezenți pe teren în timpul meciurilor oficiale din competițiile naționale de echipă să fie de naționalitate română.
Miercuri, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis ca legea să fie respinsă și să fie catalogată drept una neconstituțională.
Gigi Becali vrea să să profite după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Asta am așteptat”
Patronul celor de la FCSB a salutat decizia CCR și a anunțat că vrea să profite pe urma acestui hotărâri pentru a anula și regula U21, pe care o contestă de mai mulţi ani.
„Eu v-am spus că ne va ajuta încă de atunci. Este clară treaba. Nu v-am spus că ne ajuta? Asta am așteptat.
O să-l sun pe avocat. De ce am așteptat? Acum vom băga legea pe care eu o am, proiectul de lege pe care l-am inițiat. Și acum o să avem motiv”, a declarat Becali, citat de digisport.ro.
La începutul lunii noiembrie, Becali a încercat să retragă inițiativa prin care dorea eliminarea obligației folosirii jucătorilor U21 în competițiile interne.
Demersul patronului FCSB nu a fost aprobat, deoarece Regulamentul Camerei Deputaților nu permite retragerea unui proiect după ce acesta a fost adoptat sau respins de prima Cameră sesizată.
Comunicatul CCR cu privire la „Legea Novak”
„Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 este neconstituțională întrucât încalcă dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană, creând un tratament juridic mai favorabil pentru sportivii români în raport cu sportivii europeni.
Curtea Constituțională a reținut că dispozițiile art.37 ind.1 din Legea nr.69/2000, introduse prin art.I pct.1 din legea supusă controlului de constituționalitate, prevăd obligația federațiilor sportive naționale de a stabili o pondere a participării sportivilor de performanță români în competițiile sportive naționale oficiale, la sporturile de echipă, care nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți.
Curtea a observat că această reglementare are ca rezultat limitarea posibilității cetățenilor din alte membre ale Uniunii Europene de a fi incluși în echipe în cadrul acestui tip de competiții, creând un obstacol în exercitarea dreptului lor la liberă circulație. Prin urmare, Curtea a constatat că este încălcat art.148 alin.(2) privind integrarea României în Uniunea Europeană, prin raportare la art.18, privind nediscriminarea și art.45 referitor la libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și prin raportare la art.15, referitor la libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, și art.21 alin.(2), privind nediscriminarea pe motive de cetățenie, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Curtea Constituțională a observat că celelalte dispoziții ale Legii pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 se află în strânsă legătură cu dispozițiile art.I pct.1 din această lege, fiind neconstituționale pentru aceleași considerente. Decizia este definitivă și general obligatorie.”, se arată în comunicatul CCR.