Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul naționalei U21, ar fi ajuns la un acord cu Hellas Verona pentru prelungirea contractului.

Retrogradată matematic în Serie B, Hellas vede în atacantul român un jucător exponențial în reconstrucția echipei.

Vermeșan ar fi ajuns la un acord cu Verona pentru prelungirea contractului

Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat pe contul personal de X că cele două părți au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului fotbalistului, scadent în vara lui 2027.

„Reînnoire de contract între Verona și atacantul Ioan Vermeșan (născut în 2006), unul dintre cei mai remarcați jucători din campionatul Primavera (16 goluri) și care a lăsat o impresie foarte bună împotriva lui Milan.

«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie pe care Hellas se va baza pentru reconstrucția din Serie B în sezonul viitor”, a anunțat jurnalistul Nicolo Schira.

Prove di rinnovo tra il #Verona e l’attaccante Ioan #Vermeșan (classe 2006), grande protagonista nel campionato Primavera (16 gol) ed entrato molto bene contro il Milan. Il gioiellino romeno sarà uno degli elementi dai quali l’Hellas ripartirà in B l’anno prossimo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2026

În acest sezon, Vermeșan a intrat pe parcusul a trei meciuri jucate de Verona în Serie A: 0-3 cu Sassuolo, 0-1 cu AC Milan și 0-0 cu Lecce.

A fost dorit de FCSB și Dinamo

În iarnă, tânărul atacant s-a aflat pe lista celor de la FCSB. În schimbul său Verona a cerut suma de 1 milion de euro, dar campioana nici nu a dorit să audă de așa ceva.

Recent, prin vocea lui Andrei Nicolescu, Dinamo și-a exprimat și ea dorința pentru transferul lui Vermeșan. „Câinii” au făcut și o ofertă pentru atacant:

„Vermeșan a devenit foarte scump. Am făcut o ofertă și nici nu au răspuns. Suma ajungea la un milion de euro cu tot cu bonusuri, dar nici măcar nu au răspuns. Probabil suma cerută era dublă și de asta a fost așa”, declara Nicolescu, citat de digisport.ro.

600.000 de euro este cota lui Ioan Vermeșan, potrivit transfermarkt.ro

