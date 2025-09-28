„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!” +30 foto
Eugen Neagoe. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Nu poți inventa așa ceva" Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!"

  • Petrolul - Rapid 0-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul ploieștenilor, a contestat vehement arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

Rapid a reușit să înscrie singurul gol al meciului după ce arbitrul a acordat o lovitură liberă la marginea careului, considerând că Papp a jucat mingea cu mâna.

Petrolul - Rapid 0-1Eugen Neagoe, furios după debut: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”

„Dacă inventăm faulturi și hențuri că așa vrem noi... Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României. Nu poți să vii să inventezi un henț, iar după aceea să mai inventezi un fault.

OK, nu ne-am creat ocazii, dar nici Rapidul n-a avut nicio ocazie. Nu poți să inventezi tu! Să ne zică și nouă când sunt hențuri. Chiar dacă nu te atinge pe mână, trebuie să dai henț?

Nici nu-l atinge pe mână. Nu atinge mingea cu mâna și, din acea fază, luăm gol”, a declarat Neagoe, la Prima Sport.

Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Neagoe a continuat tirul acuzațiilor, afirmând că nici măcar nu a fost ascultat de arbitrii.

„Nu mi-a explicat nimic, nici n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Le-am vorbit frumos, nu am jignit pe nimeni. Nici n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Zici că eram bolnav. A fost pandemie, sunt vaccinat, sincer, n-am nimic. Putea să vină să spună ceva.

Am văzut de 10 ori faza, acel henț inventat. Poate să-mi spună orice, «fanta de lumină». Nu a fost henț niciodată!

Greșeli se vor face în continuare, din păcate trebuie să le suportăm. Nu se ia nicio măsură, dacă spun două-trei cuvinte: «Stai, că-l chemăm la comisie». Pentru ce? N-avem voie nici să spunem ce vedem, să ne spunem părerea?

Că văd bine, că de-aia mi-am pus ochelari, să văd foarte bine”, a mai declarat Neagoe.

Eugen Neagoe, nervos la pauza meciului Petrolul - Rapid. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Eugen Neagoe, nervos la pauza meciului Petrolul - Rapid. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Antrenorul l-a lăudat pe Paul Papp, care a jucat, deși era accidentat.

„Și-a asumat înainte de joc. Am vorbit cu el două zile la rând, s-a antrenat normal. Am avut discuții cu el și ieri, și astăzi, a zis că e totul OK, dar, din păcate, n-a putut duce jocul până la capăt.

Toți jucătorii aș vrea să treacă peste absolut orice dureri și să joace, să pună mai mult suflet și mai mult efort, pentru că este păcat de susținerea pe care am avut-o”, a declarat tehnicanul.

Băieții au avut o atitudine bună, așa cum trebuie să aibă. Și mai bună, începând de astăzi. O echipă ca Rapidul, bună, să nu-și creeze nicio ocazie, să marcheze după un fault inventat... Este bine... Un rezultat de egalitate era corect, după ce s-a întâmplat pe teren în această seară. Dacă vrei tu (n.r. - Arbitrul Marcel Bîrsan) să fii numărul unu, că așa ești tu șmecher, ce să faci? Mergem mai departe Eugen Neagoe

VIDEO. Faza controversată care a dus la golul marcat de Alexandru Pașcanu

