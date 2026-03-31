O singură dată ne-am depășit condiția! Lucescu se alătură altor nume mari care eșuează în ultimii 26 de ani. Doar un selecționer ne-a ridicat nivelul
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 13:53
  • România a ratat al 7-lea Campionat Mondial consecutiv. La tragerea la sorți am fost în urna a doua, dar am terminat pe locul 3.
  • În celelalte 6 campanii ratate, de 4 ori am fost în aceeași situație: la final, sub nivelul pe care l-am avut în urnele valorice.
  • Singurul selecționer care a ridicat nivelul naționalei a fost Victor Pițurcă, în campania pentru CM 2014, când am plecat din urna a 4-a, dar ne-am clasat pe 2 și am disputat barajul.

România leagă necalificări pe bandă rulantă la Campionatul Mondial și deja bifează cea mai lungă perioadă de absență de la cea mai importantă competiție fotbalistică a planetei.

Ultima dată am fost în 1998, deci pauza e de cel puțin 28 de ani. Precedenta secetă de participare a fost la cele 5 ediții disputate înainte de Mondialul din 1970.

Doar un selecționer ne-a ridicat nivelul: Victor Pițurcă

Prima campanie dintre cele 7 nereușite de acum a fost cea pentru turneul din 2002, care a început în toamna lui 2000.

De atunci, în preliminariile CM s-au perindat nu mai puțin de 9 antrenori, toți cu nume mare și foarte mare. Niciunul nu a reușit să ne readucă în prim plan. Lista celor 9:

  • Ladislau Boloni
  • Gheorghe Hagi
  • Anghel Iordănescu
  • Victor Pițurcă
  • Răzvan Lucescu
  • Christoph Daum
  • Cosmin Contra
  • Mirel Rădoi
  • Mircea Lucescu

Nici măcar Lucescu, de departe, cel mai titrat dintre ei, n-a dus România la CM.

Mai mult, în actualele preliminarii, România a mers pe același trend din ultimii 26 de ani: a fost chiar și sub nivelul ei din momentul tragerii la sorți. Adică a terminat în grupă mai jos decât era în urna valorică la început.

Acum, ne aflasem în urna a doua când s-a tras grupa, dar am terminat pe locul 3.

Dintre cele 7 campanii eșuate, în 5 dintre ele s-a întâmplat acest lucru.

CAMPANIA PENTRU CM 2002 - Antrenori: Boloni și Hagi

  • Am fost în urna valorică 1
  • Am terminat pe locul 2, după Italia

CAMPANIA PENTRU CM 2010 - Antrenori: Iordănescu și Rzv. Lucescu

  • Am fost în urna valorică 2
  • Am terminat pe locul 5, după Serbia, Franța, Austria și Lituania

CAMPANIA PENTRU CM 2018 - Antrenori: Daum și Contra (când deja era compromisă calificarea)

  • Am fost în urna valorică 1
  • Am terminat pe locul 4, după Polonia, Danemarca, Muntenegru

CAMPANIA PENTRU CM 2022 - Antrenor: Rădoi

  • Am fost în urna valorică 2
  • Am terminat pe locul 3, după Germania și Macedonia

CAMPANIA PENTRU CM 2026 - Antrenor: Mircea Lucescu

  • Am fost în urna valorică 2
  • Am terminat pe locul 3, după Austria și Bosnia

Într-o altă campanie, România și-a respectat statutul. A terminat pe poziția în care se afla la momentul tragerii la sorți a grupelor preliminare:

CAMPANIA PENTRU CM 2006 - Antrenori: Iordănescu și Pițurcă

  • Am fost în urna valorică 3
  • Am terminat pe locul 3, după Olanda și Cehia

În 26 de ani, o singură dată am reușit să ne depășim nivelul, chiar dacă nu ne-am calificat.

În preliminariile pentru CM 2014, am fost la cel mai jos nivel la care ne-am aflat, dar am urcat două trepte.

Pe bancă a stat Victor Pițurcă, iar printre vedetele naționalei se aflau Mutu, Tamaș, Chiricheș, Goian, Raț, Bogdan Stancu.

CAMPANIA PENTRU CM 2014 - Antrenor: Victor Pițurcă

  • Am fost în urna valorică 4
  • Am terminat pe locul 2, după Olanda, dar peste Turcia și Ungaria
  • Am mers la baraj, pe care l-am pierdut cu Grecia: 1-3 și 1-1

10 meciuri cu granzii, 8 eșecuri, zero victorii

În aceste 7 campanii ratate pentru Mondiale, România a disputat 10 meciuri cu nume foarte mari ale Europei.

Palmaresul e unul dezastruos: 8 eșecuri, două remize, nici o victorie și un golaveraj umilitor: 5 goluri marcate, 23 încasate:

  • 0-3, 0-2 cu Italia
  • 0-2, 0-2, 0-4, 1-4 cu Olanda
  • 2-2, 1-1 cu Franța
  • 1-2, 0-1 cu Germania

