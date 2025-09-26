- Prima rundă din grupa de Europa League s-a încheiat și FCSB ocupă un loc de calificare.
- Young Boys, următorul adversar al „roș-albaștrilor”, a fost zdrobit pe teren propriu!
- FCSB - Young Boys se joacă joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Pe lângă cele 3 puncte obținute în Olanda, campioana a mai primit două vești bune după prima rundă din Europa League.
FCSB, din nou în topul Europa League după prima etapă
Prima: FCSB se află pe locul 9 în primul clasament din Europa League. Poziție care ar asigura, la fel ca sezonul trecut, calificarea în „șaisprezecimi” cu meciul retur pe teren propriu.
A doua veste bună: Young Boys, adversarul care va veni joi pe Arena Națională, a fost umilit pe teren propriu de Panathinaikos! Semn că FCSB ar putea avea și ea o șansă bună de a obține un nou rezultat pozitiv.
Grecii s-au distrat în Elveția și aveau 3-0 în minutul 19! S-au impus până la urmă cu 4-1, într-un meci pe care l-au dominat copios.
Cealaltă adversară a campioanei care a evoluat azi, Bologna, a cedat pe terenul lui Aston Villa, scor 0-1.
Dintre toate cele 8 adversare ale campioanei, numai Dinamo Zagreb a câștigat în prima rundă. Croații au întâlnit tot o rivală a „roș-albaștrilor”, pe Fenerbahce.
Ce au făcut adversarele FCSB în prima etapă:
- Braga - Feyenoord 1-0
- Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1
- Freiburg - Basel 2-1
- Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1
- Young Boys - Panathinaikos 1-4
- Aston Villa - Bologna 1-0
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri jucate (golaveraj)
|Puncte
|1. Panathinaikos
|1 (4-1
|3
|2. Dinamo Zagreb
|1 (3-1)
|3
|3. Midtjylland
|1 (2-0)
|3
|4. AS Roma
|1 (2-1)
|3
|5. Ludogorets
|1 (2-1)
|3
|6. LOSC Lille
|1 (2-1)
|3
|7. Freiburg
|1 (2-1)
|3
|8. Stuttgart
|1 (2-1)
|3
|9. FCSB
|1 (1-0)
|3
|10. Lyon
|1 (1-0)
|3
|11. Porto
|1 (1-0)
|3
|12. Genk
|1 (1-0)
|3
|13. Aston Villa
|1 (1-0)
|3
|14. Braga
|1 (1-0)
|3
|15. Nottingham
|1 (2-2)
|1
|16. Real Betis
|1 (2-2)
|1
|17. Viktoria Plzen
|1 (1-1)
|1
|18. Celtic
|1 (1-1)
|1
|19. Steaua Roșie
|1 (1-1)
|1
|20. Ferencvaros
|1 (1-1)
|1
|21. PAOK
|1 (0-0)
|1
|22. Maccabi Tel-Aviv
|1 (0-0)
|1
|23. Celta Vigo
|1 (1-2)
|0
|24. Brann
|1 (1-2)
|0
|25. Basel
|1 (1-2)
|0
|26. OGC Nice
|1 (1-2)
|0
|27. Malmo
|1 (1-2)
|0
|28. Bologna
|1 (0-1)
|0
|29. RB Salzburg
|1 (0-1)
|0
|30. Feyenoord
|1 (0-1)
|0
|31. Utrecht
|1 (0-1)
|0
|32. Rangers
|1 (0-1)
|0
|33. G.A. Eagles
|1 (0-1)
|0
|34. Fenerbahce
|1 (1-3)
|0
|35. Sturm Graz
|1 (0-2)
|0
|36. Young Boys
|1 (1-4)
|0
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
- A marcat: Miculescu 13
Lille - Brann 2-1
- Au marcat: Igamane 54, Giroud 80 / Magnusson 60
Aston Villa - Bologna 1-0
- A marcat: McGinn '13
Stuttgart - Celta Vigo 2-1
- A marcat: Bouanani '51, El Khannouss '68 / Iglesias '86
Ferencvaros - Plzen 1-1
- Au marcat: Pesic '90+3 / Durosinmi '16
Rangers - Genk 0-1
- A marcat: Oh Hyeon-Gyu '55
Salzburg - Porto 0-1
- A marcat: William Gomes '90+4
Utrecht - Lyon 0-1
- A marcat: Tessmann '75
Young Boys - Panatinaikos 1-4
- Au marcat: Janko '25 / Swiderski '10, Zaroury '13 '19 '68
Rezultatele serii de miercuri în Europa League
- Midtjylland - Sturm Graz 2-0
- PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0
- Betis - Nottingham 2-2
- Braga - Feyennord 1-0
- Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1
- Freibug - FC Basel 2-1
- Malmo FF - Ludogorets 1-2
- Nice - AS Roma 1-2
- Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1