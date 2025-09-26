FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Europa League/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Europa League

FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!

alt-text Alexandru Smeu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 00:16
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 00:17
  • Prima rundă din grupa de Europa League s-a încheiat și FCSB ocupă un loc de calificare.
  • Young Boys, următorul adversar al „roș-albaștrilor”, a fost zdrobit pe teren propriu!
  • FCSB - Young Boys se joacă joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Pe lângă cele 3 puncte obținute în Olanda, campioana a mai primit două vești bune după prima rundă din Europa League.

„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește și
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește mai mult
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”

FCSB, din nou în topul Europa League după prima etapă

Prima: FCSB se află pe locul 9 în primul clasament din Europa League. Poziție care ar asigura, la fel ca sezonul trecut, calificarea în „șaisprezecimi” cu meciul retur pe teren propriu.

A doua veste bună: Young Boys, adversarul care va veni joi pe Arena Națională, a fost umilit pe teren propriu de Panathinaikos! Semn că FCSB ar putea avea și ea o șansă bună de a obține un nou rezultat pozitiv.

Grecii s-au distrat în Elveția și aveau 3-0 în minutul 19! S-au impus până la urmă cu 4-1, într-un meci pe care l-au dominat copios.

Cealaltă adversară a campioanei care a evoluat azi, Bologna, a cedat pe terenul lui Aston Villa, scor 0-1.

Dintre toate cele 8 adversare ale campioanei, numai Dinamo Zagreb a câștigat în prima rundă. Croații au întâlnit tot o rivală a „roș-albaștrilor”, pe Fenerbahce.

Ce au făcut adversarele FCSB în prima etapă:

  • Braga - Feyenoord 1-0
  • Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1
  • Freiburg - Basel 2-1
  • Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1
  • Young Boys - Panathinaikos 1-4
  • Aston Villa - Bologna 1-0

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Panathinaikos1 (4-13
2. Dinamo Zagreb1 (3-1)3
3. Midtjylland1 (2-0)3
4. AS Roma1 (2-1)3
5. Ludogorets1 (2-1)3
6. LOSC Lille1 (2-1)3
7. Freiburg1 (2-1)3
8. Stuttgart1 (2-1)3
9. FCSB1 (1-0)3
10. Lyon1 (1-0)3
11. Porto1 (1-0)3
12. Genk1 (1-0)3
13. Aston Villa1 (1-0)3
14. Braga1 (1-0)3
15. Nottingham1 (2-2)1
16. Real Betis1 (2-2)1
17. Viktoria Plzen1 (1-1)1
18. Celtic1 (1-1)1
19. Steaua Roșie1 (1-1)1
20. Ferencvaros1 (1-1)1
21. PAOK1 (0-0)1
22. Maccabi Tel-Aviv1 (0-0)1
23. Celta Vigo1 (1-2)0
24. Brann1 (1-2)0
25. Basel1 (1-2)0
26. OGC Nice1 (1-2)0
27. Malmo1 (1-2)0
28. Bologna1 (0-1)0
29. RB Salzburg1 (0-1)0
30. Feyenoord1 (0-1)0
31. Utrecht1 (0-1)0
32. Rangers1 (0-1)0
33. G.A. Eagles1 (0-1)0
34. Fenerbahce1 (1-3)0
35. Sturm Graz1 (0-2)0
36. Young Boys1 (1-4)0

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

  • A marcat: Miculescu 13

Lille - Brann 2-1

  • Au marcat: Igamane 54, Giroud 80 / Magnusson 60

Aston Villa - Bologna 1-0

  • A marcat: McGinn '13

Stuttgart - Celta Vigo 2-1

  • A marcat: Bouanani '51, El Khannouss '68 / Iglesias '86

Ferencvaros - Plzen 1-1

  • Au marcat: Pesic '90+3 / Durosinmi '16

Rangers - Genk 0-1

  • A marcat: Oh Hyeon-Gyu '55

Salzburg - Porto 0-1

  • A marcat: William Gomes '90+4

Utrecht - Lyon 0-1

  • A marcat: Tessmann '75

Young Boys - Panatinaikos 1-4

  • Au marcat: Janko '25 / Swiderski '10, Zaroury '13 '19 '68

Rezultatele serii de miercuri în Europa League

  • Midtjylland - Sturm Graz 2-0
  • PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0
  • Betis - Nottingham 2-2
  • Braga - Feyennord 1-0
  • Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1
  • Freibug - FC Basel 2-1
  • Malmo FF - Ludogorets 1-2
  • Nice - AS Roma 1-2
  • Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1

Citește și

Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui”
Diverse
14:05
Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui”
Citește mai mult
Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui”
Și totuși, Israel interzis?!  La Tel Aviv se știe că UEFA nu va exclude Israelul. The Times anunță azi altceva: „Săptămâna viitoare se decide”
Diverse
13:25
Și totuși, Israel interzis?! La Tel Aviv se știe că UEFA nu va exclude Israelul. The Times anunță azi altceva: „Săptămâna viitoare se decide”
Citește mai mult
Și totuși, Israel interzis?!  La Tel Aviv se știe că UEFA nu va exclude Israelul. The Times anunță azi altceva: „Săptămâna viitoare se decide”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Aston Villa lyon LIVE Celta Vigo europa league fcsb
Știrile zilei din sport
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Europa League
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Citește mai mult
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Europa League
25.09
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește mai mult
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Europa League
25.09
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Citește mai mult
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Nationala
25.09
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește mai mult
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
09:12
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
00:26
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
25.09
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Europa League
25.09
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Citește mai mult
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Superliga
25.09
Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Citește mai mult
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Superliga
25.09
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Citește mai mult
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 11 rapid 19 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share