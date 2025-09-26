Prima rundă din grupa de Europa League s-a încheiat și FCSB ocupă un loc de calificare.

Young Boys, următorul adversar al „roș-albaștrilor”, a fost zdrobit pe teren propriu!

FCSB - Young Boys se joacă joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Pe lângă cele 3 puncte obținute în Olanda, campioana a mai primit două vești bune după prima rundă din Europa League.

FCSB, din nou în topul Europa League după prima etapă

Prima: FCSB se află pe locul 9 în primul clasament din Europa League. Poziție care ar asigura, la fel ca sezonul trecut, calificarea în „șaisprezecimi” cu meciul retur pe teren propriu.

A doua veste bună: Young Boys, adversarul care va veni joi pe Arena Națională, a fost umilit pe teren propriu de Panathinaikos! Semn că FCSB ar putea avea și ea o șansă bună de a obține un nou rezultat pozitiv.

Grecii s-au distrat în Elveția și aveau 3-0 în minutul 19! S-au impus până la urmă cu 4-1, într-un meci pe care l-au dominat copios.

Cealaltă adversară a campioanei care a evoluat azi, Bologna, a cedat pe terenul lui Aston Villa, scor 0-1.

Dintre toate cele 8 adversare ale campioanei, numai Dinamo Zagreb a câștigat în prima rundă. Croații au întâlnit tot o rivală a „roș-albaștrilor”, pe Fenerbahce.

Ce au făcut adversarele FCSB în prima etapă:

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri jucate (golaveraj) Puncte 1. Panathinaikos 1 (4-1 3 2. Dinamo Zagreb 1 (3-1) 3 3. Midtjylland 1 (2-0) 3 4. AS Roma 1 (2-1) 3 5. Ludogorets 1 (2-1) 3 6. LOSC Lille 1 (2-1) 3 7. Freiburg 1 (2-1) 3 8. Stuttgart 1 (2-1) 3 9. FCSB 1 (1-0) 3 10. Lyon 1 (1-0) 3 11. Porto 1 (1-0) 3 12. Genk 1 (1-0) 3 13. Aston Villa 1 (1-0) 3 14. Braga 1 (1-0) 3 15. Nottingham 1 (2-2) 1 16. Real Betis 1 (2-2) 1 17. Viktoria Plzen 1 (1-1) 1 18. Celtic 1 (1-1) 1 19. Steaua Roșie 1 (1-1) 1 20. Ferencvaros 1 (1-1) 1 21. PAOK 1 (0-0) 1 22. Maccabi Tel-Aviv 1 (0-0) 1 23. Celta Vigo 1 (1-2) 0 24. Brann 1 (1-2) 0 25. Basel 1 (1-2) 0 26. OGC Nice 1 (1-2) 0 27. Malmo 1 (1-2) 0 28. Bologna 1 (0-1) 0 29. RB Salzburg 1 (0-1) 0 30. Feyenoord 1 (0-1) 0 31. Utrecht 1 (0-1) 0 32. Rangers 1 (0-1) 0 33. G.A. Eagles 1 (0-1) 0 34. Fenerbahce 1 (1-3) 0 35. Sturm Graz 1 (0-2) 0 36. Young Boys 1 (1-4) 0

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

A marcat: Miculescu 13

Lille - Brann 2-1

Au marcat: Igamane 54, Giroud 80 / Magnusson 60

Aston Villa - Bologna 1-0

A marcat: McGinn '13

Stuttgart - Celta Vigo 2-1

A marcat: Bouanani '51, El Khannouss '68 / Iglesias '86

Ferencvaros - Plzen 1-1

Au marcat: Pesic '90+3 / Durosinmi '16

Rangers - Genk 0-1

A marcat: Oh Hyeon-Gyu '55

Salzburg - Porto 0-1

A marcat: William Gomes '90+4

Utrecht - Lyon 0-1

A marcat: Tessmann '75

Young Boys - Panatinaikos 1-4

Au marcat: Janko '25 / Swiderski '10, Zaroury '13 '19 '68

Rezultatele serii de miercuri în Europa League

Midtjylland - Sturm Graz 2-0

PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0

Betis - Nottingham 2-2

Braga - Feyennord 1-0

Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1

Freibug - FC Basel 2-1

Malmo FF - Ludogorets 1-2

Nice - AS Roma 1-2

Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1

