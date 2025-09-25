Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre victoria din Olanda.

Oficialul campioanei a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor și a avut și un mesaj direcționat către contestatari.

FCSB a început promițător faza principală din Europa League, iar Mihai Stoica a făcut o analiză rapidă asupra jocului, remarcând efortul fiecărui jucător.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Mihai Stoica: „Avem voie să sperăm”

„Dacă se puneau punctele și în campionat, era și mai bine. Să sperăm că ăsta era declicul de care aveam nevoie. Victorie mare. Unii poate vor spune că am întâlnit o echipă fără mare experiență în Europa. Așa și? Vorbim de câștigătoarea Cupei Olandei.

E adevărat, am început de la 1-0 meciul. Nimeni nu se poate plânge de vreun jucător că n-a avut atitudine. Am jucat tactic foarte bine, ne-am apărat foarte bine. Au avut ocazii, dar Târnovanu a apărat foarte bine.

Nu știu dacă vom avea un parcurs ca anul trecut, dar avem voie să sperăm. Și putem spera că vom avea un stadion plin cu Young Boys săptămâna viitoare.

În a doua jumătate, chiar dacă n-am mai fost foarte periculoși, ei n-au mai avut ocazii. Ei pasează de rup, dar cred că noi am fost cei care am abordat mai bine meciul. Toți băieții merită felicitări. Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Alibec, care vine după o perioadă în care n-a mai jucat și a alergat de a rupt.

Surpriza plăcută a fost Baba Alhassan, care a contribuit și la faza golului. Cisotti a alergat extraordinar de mult. Mă bucur că a prins o repriză și Radunovic”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Oficialul FCSB le-a replicat din nou celor care au contestat decizia sa de a-l transfera pe Miculescu, autorul singurului gol din Olanda: „Sunt mulți care trebuie remarcați. Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare apropo de Miculescu, care confirmă meci de meci în Europa!”.

Mihai Stoica, despre nevoia de victorii în Europa ale echipelor românești

Președintele CA de la FCSB a atras atenția și asupra necesității de a obține puncte care să contribuie la coeficientul României.

„Această victorie e importantă pentru fani. Suporterii noștri au fost ținta ironiilor celor care au tăcut în ultimii doi ani, când n-au avut ce să spună, pentru că dominam cu autoritate fotbalul românesc. Acum au și ei motive să vorbească. OK, în campionat stăm rău, dar în Europa doar noi facem puncte.

Sper ca și Craiova să facă puncte în Conference League, pentru că îmi doresc să tot urcăm. Nu suntem la nivelul Olandei, dar când te gândești că ei au campioana direct în Liga Campionilor și câștigătoarea Cupei în Europa League...”, a mai spus Stoica.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

