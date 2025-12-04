Mesaj pentru români și unguri O jucătoare cu origini maghiare face apel emoționant: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Să trăim în pace”

Ungaria - România 34-29. Eva Kerekes (24 de ani), extrema stânga cu origini maghiare a „tricolorelor”, a făcut apel la înțelegere între fanii celor două țări.

Rivalitatea din rațiuni istorice dintre români și maghiari este transpusă adesea în sport.

La capătul partidei de la Rotterdam, Eva Kerekes a fost întrebată despre rivalitatea dintre România și Ungaria, moment în care handbalista a făcut apel la pace între cetățenii celor două țări.

Eva Kerekes, apel la pace între români și maghiari: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani”

„Meciul a fost de egală importanță pentru români. Îmi pare cu adevărat rău că situația impune așa ceva.

Nu cred că este necesar un astfel de conflict, atât de aprins, între cele două țări. Cred că este chiar ridicol! Mă doare sufletul, pentru că sunt prinsă la mijloc.

Urăsc când oamenii țipă unii la ceilalți, când se ceartă. Ar trebui să trăim în pace, așa ar fi cel mai bine. Este doar handbal, nu război! Nu contează ce s-a întâmplat acum peste 100 de ani. Sunt fericită că în tribune a existat sportivitate ”, a declarat Eva Kerekes, potrivit gsp.ro, care citează Magyar Nemzet.

Jucătoarea legitimată la Gloria Bistrița provine dintr-o familie în care limba maghiară este cea vorbită, însă se descurcă fără probleme în a comunica în română:

„Sunt născută în România, în Zetea, aproape de Odorheiu Secuiesc. Am făcut parte mereu din naționala României.

Limba mea maternă este maghiara, familia mea este în întregime maghiară. Am învățat româna mai târziu. Vorbesc maghiară, română și engleză la perfecție”, a continuat Eva Kerekes.

Ultrașii români și maghiari, în conflict din motive istorice

Românii și maghiari manifestă ostilitate unii față de ceilalți din rațiuni istorice.

Disputa este născută din neconordanța evenimentelor susținute de istorici. Maghiarii neagă, prin cronica „Faptele ungurilor”, existența voievodatelor din zona transilvană, în momentul în care au ajuns în teritoriu.

Varianta susținută de români ar arăta că formarea voievodatelor a avut loc înainte de migrația ungurilor.

De-a lungul timpului, Transilvania a făcut parte atât din România, cât și din Ungaria.

Ultima modificare a teritoriului a fost consemnată pe 1 decembrie 1918, când a intrat în posesia României.

Identitatea regiunii Ardealului este puternic disputată în sport, între ultrașii români și cei maghiari.

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

- Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Ungaria 3 6(92:71) 2. Danemarca 2 4 (75:50) 3. România 3 2 (91:100) 4. Elveția 3 2 (71:83) 5. Japonia 3 2 (73:88) 6. Senegal 2 0 (41:51) Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

