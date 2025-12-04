Mesaj pentru români și unguri O jucătoare cu origini maghiare face apel emoționant: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Să trăim în pace”
Eva Kerekes FOTO: SportPictures
Handbal

Mesaj pentru români și unguri O jucătoare cu origini maghiare face apel emoționant: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Să trăim în pace”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 15:54
  • Ungaria - România 34-29. Eva Kerekes (24 de ani), extrema stânga cu origini maghiare a „tricolorelor”, a făcut apel la înțelegere între fanii celor două țări.
  • Rivalitatea din rațiuni istorice dintre români și maghiari este transpusă adesea în sport.

La capătul partidei de la Rotterdam, Eva Kerekes a fost întrebată despre rivalitatea dintre România și Ungaria, moment în care handbalista a făcut apel la pace între cetățenii celor două țări.

Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește și
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial

Eva Kerekes, apel la pace între români și maghiari: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani”

„Meciul a fost de egală importanță pentru români. Îmi pare cu adevărat rău că situația impune așa ceva.

Nu cred că este necesar un astfel de conflict, atât de aprins, între cele două țări. Cred că este chiar ridicol! Mă doare sufletul, pentru că sunt prinsă la mijloc.

Urăsc când oamenii țipă unii la ceilalți, când se ceartă. Ar trebui să trăim în pace, așa ar fi cel mai bine. Este doar handbal, nu război! Nu contează ce s-a întâmplat acum peste 100 de ani. Sunt fericită că în tribune a existat sportivitate”, a declarat Eva Kerekes, potrivit gsp.ro, care citează Magyar Nemzet.

Jucătoarea legitimată la Gloria Bistrița provine dintr-o familie în care limba maghiară este cea vorbită, însă se descurcă fără probleme în a comunica în română:

„Sunt născută în România, în Zetea, aproape de Odorheiu Secuiesc. Am făcut parte mereu din naționala României.

Limba mea maternă este maghiara, familia mea este în întregime maghiară. Am învățat româna mai târziu. Vorbesc maghiară, română și engleză la perfecție”, a continuat Eva Kerekes.

Ultrașii români și maghiari, în conflict din motive istorice

Românii și maghiari manifestă ostilitate unii față de ceilalți din rațiuni istorice.

Disputa este născută din neconordanța evenimentelor susținute de istorici. Maghiarii neagă, prin cronica „Faptele ungurilor”, existența voievodatelor din zona transilvană, în momentul în care au ajuns în teritoriu.

Varianta susținută de români ar arăta că formarea voievodatelor a avut loc înainte de migrația ungurilor.

De-a lungul timpului, Transilvania a făcut parte atât din România, cât și din Ungaria.

Ultima modificare a teritoriului a fost consemnată pe 1 decembrie 1918, când a intrat în posesia României.

Identitatea regiunii Ardealului este puternic disputată în sport, între ultrașii români și cei maghiari.

Programul României în grupa principală a CM 2025

  • Ungaria - România 34-29
  • 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

ȚarăMeciuriPuncte (golaveraj)
1. Ungaria36(92:71)
2. Danemarca24 (75:50)
3. România32 (91:100)
4. Elveția32 (71:83)
5. Japonia32 (73:88)
6. Senegal20 (41:51)
Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

Citește și

Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta”
Handbal
12:56
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta”
Citește mai mult
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta”
Victorie zdrobitoare  Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor
Handbal
11:03
Victorie zdrobitoare Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor
Citește mai mult
Victorie zdrobitoare  Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
cupa mondiala de handbal feminin handbal feminin romania ungaria eva kerekes
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share