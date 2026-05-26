Șumudică îl contrazice pe Pancu Antrenorul liber de contract laudă condițiile de la CFR: „Un club foarte bine pus la punct”

Marius Șumudică (55 de ani) nu e de acord cu Daniel Pancu, cel care a declarat că CFR Cluj nu are condiții de club mare.

Pancu și-a anunțat plecarea de la clubul din Gruia, colaborarea terminându-se cu multiple tensiuni, după ce s-a plâns atât de atitudinea unor oficiali, cât și de condițiile de pregătire și restanțele salariale, însă Șumudică îl contrazice.

Marius Șumudică: „CFR Cluj era un club foarte bine pus la punct”

Fostul antrenor de la Rapid și CFR consideră că orice antrenor și-ar dori să pregătească formația ardeleană și susține că, în mandatul său din 2021, clubul nu avea probleme precum cele enumerate de Pancu.

„Pancu a dat o declarație și am citit că acolo, nu știu, se întâmplă ceva, e un aer, ceva care vine și care te îmbie să te duci să câștigi, să faci ceva de genul ăsta. Adică e clar că orice antrenor și-ar dori să antreneze CFR-ul. Despre ce vorbim?

El știe cel mai bine ceea ce s-a întâmplat acolo, de ce a existat acest scurt circuit. Iar încep haterii că se autopropune Șumudică sau…

Eu vorbesc de ceea ce a găsit Șumudică la CFR. În momentul în care m-am dus era un club foarte bine pus la punct, un club care plătea. OK, mai întârziau o lună, două, se întâmplă oriunde lucrul ăsta. Terenurile de antrenament erau biliard.

(...) Eu nu vreau să vorbesc despre mine în momentul de față. Vreau să vorbesc despre mirajul cupelor europene, despre un club care își dorește să facă performanță”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a transmis că a ajuns la o înțelegere cu Daniel Pancu în proporție de 99%, pentru postul de antrenor.

Marius Șumudică: „Jos pălăria pentru Ioan Varga”

Întrebat dacă patronul Ioan Varga ar merita mai mult respect pentru ceea ce a făcut la CFR Cluj în ultimii ani, Șumudică a transmis:

„Cu siguranță, da. Să-ți dai banii familiei, să-i aduci să-i bagi într-un club. Să stai plecat pe acolo după aur, să stai plecat prin Dubai, prin Africa, să stai să te chinui să faci bani, pentru ce-i faci? Crezi că-i facepentru familia lui? El n-ar avea bani pentru familia lui?

Se chinuie să țină clubul ăsta în viață, să-l țină la un nivel înalt. Din punctul meu de vedere, aici, jos pălăria pentru Neluțu, n-am ce să…

Să stai plecat atât, să stai prin Africa pe acolo, eu știu ce să faci pe acolo și să te chinui să faci bani și să ții clubul ăsta pe linia de plutire, eu cred că merită respect, mai mult decât respect”, a mai spus Șumudică.

